L'appuntamento con la soap opera Daydreamer - Le ali del sogno proseguirà per tutto il mese di agosto e successivamente anche nel periodo autunnale sempre in daytime su Canale 5. Le anticipazioni riguardanti le puntate turche della soap rivelano che nuovi colpi di scena si abbatteranno sulle vite di Can e Sanem, i quali dovranno fare i conti con l'ennesimo momento di difficoltà e di separazione che li porterà ad una vera e propria crisi. Questa volta a 'farla grossa' sarà Sanem, la quale deciderà di aiutare il fotografo a risanare i suoi debiti scendendo a patti con Fabri, tradendo così la fiducia di Can.

Daydreamer, le anticipazioni turche: Sanem scende a patti con Fabri

Nel dettaglio, le anticipazioni che arrivano dalle puntate turche di Daydreamer che andranno in onda nelle prossime settimane anche su Canale 5, rivelano che la l'azienda di Can subirà una battuta d'arresto e sarà ad un passo dalla bancarotta.

Una situazione a dir poco allarmante e spiacevole per il fotografo, che finalmente scoprirà tutte le malefatte compiute da suo fratello alle sue spalle, al punto che alcuni clienti denunceranno la Fikri per corruzione. Peccato, però, che in questo clamoroso scandalo sia coinvolta (suo malgrado) anche la stessa Sanem e quando Can scoprirà tutto, deciderà di interrompere ogni tipo di relazione.

Gli spoiler di Daydreamer rivelano che Can non vorrà ascoltare neppure le giustificazioni della sua ormai ex fidanzata, allontanandola definitivamente dalla sua vita. La situazione per la Fikri, però, peggiorerà sempre più al punto che rischieranno la chiusura.

E in questo contesto va segnalato il ritorno di Fabri, il quale proporrà subito a Sanem una collaborazione: l'imprenditore le chiederà di produrre insieme quel profumo di cui si era innamorato la prima volta in cui incontrò la ragazza.

Peccato, però, che Sanem in un primo momento non sembrerà disposta ad accettare.

Can si sente tradito da Sanem dopo la vendita del profumo a Fabri

Le anticipazioni delle puntate turche di Daydreamer - Le ali del sogno, però, rivelano che Fabri non sarà disposto a 'mollare l'osso' e così tornerà da Sanem proponendole una vantaggiosa offerta.

Le dirà che sarà disposto a pagare tutti i debiti della Fikri e quindi a salvarla dal fallimento, se lei gli cederà i diritti della ricetta del suo profumo.

A quel punto Sanem, non potrà fare altro che accettare, pensando che in questo modo l'agenzia di Can non rischierà più la chiusura. Ma la reazione del fotografo, quando scoprirà la verità, non sarà delle migliori.

Can, infatti, si sentirà tradito dalla ragazza, dato che per lui quel profumo ha un valore inestimabile, perché rappresenta il legame affettivo e la passione che c'è stata tra di loro. Riuscirà Sanem a farsi perdonare?