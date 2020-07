Continuano le vicende dei protagonisti della soap partenopea 'Un posto al sole'. Le anticipazioni relative agli episodi che andranno in onda su Rai 3 dal 10 al 14 agosto rivelano che i telespettatori assisteranno a parecchi colpi di scena.

In particolare Alberto Palladini, venuto a conoscenza delle debolezze del magistrato Nicotera tenterà di approfittare della situazione. Per Rossella arriveranno momenti difficili nel corso del tirocinio in ospedale. Cotugno invece farà una nuova conoscenza.

Eugenio e Susanna nel mirino di Alberto

Eugenio e Susanna decideranno di ritornare ognuno alla propria routine.

Intanto Alberto Palladini, deciso a tirarsi fuori dai guai a qualunque costo, comincerà ad elaborare un piano per poterne uscire pulito.

Per Silvia arriverà un brutto momento da affrontare, ma anche per sua figlia le cose non andranno meglio. La ragazza infatti nel corso del suo tirocinio in ospedale si ritroverà a far fronte a un increscioso episodio che la coinvolgerà.

Una nuova sfida per Cotugno

Dopo il matrimonio di Del Bue, per Cotugno arriverà il momento di affrontare una nuova sfida. L'impresa però si rivelerà quasi impossibile e per questo motivo chiederà aiuto a Guido. Per Alberto ed Eugenio arriverà il momento di confrontarsi, i due infatti si ritroveranno a discutere in un vero e proprio faccia a faccia.

A causa di un imprevisto che coinvolgerà Silvia, Rossella e Alex saranno costrette a collaborare nonostante i loro screzi. Per Cotugno diventerà molto difficile dichiararsi e risolvere da solo le proprie questioni sentimentali, per questo motivo interverranno Guido e Mariella che proveranno ad aiutarlo.

Filippo comincerà ad essere geloso di Serena

A causa di un piccolo incidente di cui è vittima Irene, tra Filippo e Serena si riaccenderanno i vecchi rancori. L'uomo comincerà anche ad essere geloso della sua ex moglie. Nunzia manifesterà a Mariano Tregara la sua intenzione di smettere di aiutarlo a nascondersi, mentre Nicotera sarà costretto a fare i conti con sé stesso a causa del ricatto subito da Palladini.

Rossella sarà parecchio dispiaciuta per non essere stata d'aiuto al caffè Vulcano, ignara del fatto che anche in ospedale una ennesima e dura prova la attenderà.

Clara deciderà di tornare da Alberto, mentre sua madre sarà costretta a fare i conti con i propri sentimenti contrastanti. Intanto Eugenio parlerà ancora una volta con Palladini, preoccupato dal fatto che l'uomo possa seriamente minacciare la sua ritrovata serenità familiare. Il pensiero di Tregara però continuerà ad essere il suo chiodo fisso. Tra Filippo e Serena invece le tensioni non accenderanno a diminuire e tra i due il clima sarà molto teso. Ornella cercherà di dare coraggio a Rossella, in crisi per essersi bloccata durante una prova pratica in reparto.

Eugenio sarà costretto ad affrontare in maniera inevitabile le conseguenze del ricatto subito da Alberto. Serena intanto dovrà fare i conti con le paure di Filippo, le quali non faranno altro che amplificare la loro crisi. Finalmente arriverà il giorno dell'appuntamento tra Cotugno e Dolly, ma per il vigile la situazione si rivelerà più difficile del previsto.