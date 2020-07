Interessanti anticipazioni provengono dalla Turchia per quanto riguarda DayDreamer - Le ali del sogno. Ben presto, infatti, Can scoprirà che Emre ha usato Sanem per mettere a punto i suoi loschi piani che stanno per mandare in bancarotta l'agenzia pubblicitaria. Aydin, allora, con l'intento di salvare l'azienda del suo amato, deciderà di vedere i diritti della fragranza da lei creata a Fabri, l'imprenditore che era rimasto stregato dalla bella giovane fin dal loro primo incontro. Il fotografo, però, non apprezzerà questo gesto, visto che per lui quel profumo rappresenta il suo amore per Sanem e arriverà a pagare molto più del suo valore per avere indietro le quote della sua azienda

Sanem in contatto con Fabri, Can si infuria

I telespettatori italiani di DayDreamer assisteranno presto a molti colpi di scena: le anticipazioni delle puntate turche svelano che ben presto l'imprenditore Fabri tornerà sulle scene e porterà scompiglio.

Fabri da subito era rimasto ossessionato dal profumo di Sanem e dopo aver scoperto che l'agenzia pubblicitaria di Can rischia il fallimento per i loschi piani di Emre si proporrà di pagare tutti i debiti, arrivando ad acquistare il 40% delle azioni dell'azienda Divit. L'uomo chiederà a Sanem di avere in cambio del suo aiuto i diritti della fragranza che portava alla festa durante la quale si sono incontrati per la prima volta. Aydin, a malincuore ma pur di salvare l'agenzia, accetterà.

Can scoprirà presto che Sanem ha venduto la fragranza che l'aveva fatto innamorare di lei durante il primo bacio al buio e andrà su tutte le furie. Fabri dovrà fare i conti con l'ira del fotografo: Can proporrà un altro profumo al'imprenditore e i due arriveranno quasi allo scontro fisico per via delle loro divergenze.

Fabri rifiuterà l'offerta e questo punto Divit, per allontanare Sanem dalle grinfie dell'imprenditore, pagherà il doppio del valore delle azioni che il suo nemico aveva acquistato in precedenza.

Romanticismo tra Can e Sanem

Lo scontro con Fabri aprirà però lo scenario per nuovi risvolti romantici nella trama di DayDreamer: Can, anche se ha lasciato Sanem dopo aver scoperto che collaborava con il fratello, dirà alla giovane che desidera che il profumo non venga venduto perché gli ricorda il loro primo incontro e vuole che resti una cosa tra loro due.

Se Fabri sembrerà deciso a continuare a intromettersi nella vita di Can e Sanem, quest'ultima deciderà di ringraziare il suo capo, di cui è sempre più innamorata, creando un'essenza fatta apposta per lui. Insomma, la storia d'amore tra i due protagonisti si complicherà sempre di più: passerà ancora molto prima che i telespettatori potranno vedere il lieto fine della soap turca.