Dal lunedì al venerdì va in onda su Canale 5 alle 13:40 la soap tv "Beautiful". Secondo la programmazione televisiva da lunedì 6 fino a venerdì 10 luglio, Thomas approfitterà del precario stato emotivo di Hope e le chiederà di formare una famiglia insieme al piccolo Douglas, ma quest'ultima si rifiuterà. Bill chiederà scusa al figlio per tutti i problemi che gli ha procurato in passato e si mostrerà felice nel vedere che sarà tornato con Steffy e le sue due bambine. Inoltre Flo sarà dilaniata dai sensi di colpa perchè, pur volendo rivelare la verità su Beth, avrà paura delle conseguenze che questa scelta potrà avere.

Trame dal 6 all'8 luglio: Hope rifiuta la proposta di stare insieme a Thomas

Nella puntata di "Beautiful" in onda lunedì 6 luglio, Thomas scopre che Phoebe è in realtà Beth. Xander, Flo e Zoe temeranno che il Forrester potrà rivelare la verità a Hope e Steffy e in questo modo essere tutti accusati di complicità. Nell'episodio di martedì 7 luglio, Hope e Liam avranno apposto le firme per la separazione e Thomas approfitterà della situazione, per chiedere alla Logan di creare una famiglia con lui e Douglas. La donna però non ha mai provato alcun sentimento verso il giovane Forrester e non si sentirà ancora pronta e sicura di volersi legare a lui.

Secondo le trame di mercoledì 8 luglio, Hope rifiuterà la proposta di Thomas.

La ragazza sarà ancora molto innamorata di Liam e per questo motivo non si vorrà legare con nessuno.

Anticipazioni dal 9 al 10 luglio: Flo è tormentata dai sensi di colpa dopo aver rivisto Beth

Secondo le Anticipazioni Tv di giovedì 9 luglio, Bill insieme a Katie si recherà presso la dimora di Liam e Steffy e sarà in questa circostanza che lo Spencer senior gli chiederà scusa, in considerazione del fatto che è stato lui a distruggere il suo matrimonio in passato.

Per tale motivo mostrerà tutta la sua felicità nel vedere che il figlio è tornato con la moglie e che insieme cresceranno le loro due figlie. Intanto Brooke sarà sempre più preoccupata dagli strani atteggiamenti di Thomas e parlerà con la sua amata figlia Hope, mettendola in guardia dalle intenzioni del ragazzo.

Nella puntata di venerdì 10 luglio, Wyatt e Flo saranno ufficialmente tornati insieme e andranno a casa di Liam e Steffy, per passare insieme un pomeriggio spensierato in spiaggia. Sarà in questa occasione che la Fulton rivedrà Phoebe e sarà pervasa dai sensi di colpa. La ragazza ragionerà su cosa fare: rivelare a tutti la verità sullo scambio di culle o tacere per paura di essere arrestata? Al momento la donna propenderà per la seconda ipotesi, perchè il timore di finire dietro le sbarre sarà più forte di ogni cosa.

Per chi non riuscirà a seguire gli episodi di questa settimana di "Beautiful", ricordiamo che sarà possibile rivederli su Mediaset Play, la piattaforma online della rete Mediaset