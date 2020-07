Le anticipazioni di Daydreamer - Le ali del sogno riportano che nella puntata che andrà in onda martedì 7 luglio, Sanem sarà costretta a collaborare con Can in un progetto lavorativo.

Ricordiamo che la soap opera turca va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14:50 su Canale 5. La fiction racconta la storia d'amore divertente e romantica tra Can, famoso proprietario di un'azienda pubblicitaria, e Sanem, sua dipendente. I due si convincono sempre più di provare un sentimento l'uno per l'altro, ma il loro amore è ostacolato da Emre il quale si serve di Sanem per i suoi loschi piani.

Anticipazioni 7 luglio: Deren sempre più gelosa

Nelle scorse puntate è apparso chiaro l'interesse di Deren, dipendente dell'azienda, nei confronti di Can. Quando si è resa conto che tra il suo capo e Sanem potrebbe esserci del tenero, Deren ha iniziato a trattare male la ragazza screditandola e umiliandola continuamente. Pertanto, nella puntata che andrà in onda il 7 luglio, Deren è sempre più gelosa delle attenzioni che Can riserva a Sanem e fa di tutto per metterla in difficoltà. Intanto in azienda si svolge una riunione presieduta da Can, in cui si cerca di sviluppare un'idea per la nuova campagna pubblicitaria. L'idea che Volkan espone piace subito a tutti e afferma che sia partita proprio da Sanem.

Questa notizia manda su tutte le furie Deren, che decide di prenderla in giro e di metterla alla prova con domande complicate, ma la giovane riesce a rispondere correttamente grazie alla sua formidabile memoria fotografica. Intanto Sanem partecipa attivamente alla riunione, proponendo nuove soluzioni.

Can e Sanem sono costretti a collaborare per un progetto

Nelle scorse puntate Sanem si era decisa a confessare i suoi sentimenti a Can, ma è stata interrotta più volte dal suo senso di colpa. Tuttavia, Can le ha chiaramente confessato di essere tornato solo per lei, ma la giovane si è tirata indietro di fronte a questa dichiarazione.

Sanem infatti è molto combattuta poiché è consapevole che l'uomo di cui è innamorata è finito nei guai a causa sua e decide di prenderne le distanze.

Pertanto, nella puntata che andrà in onda il 7 luglio, Volkan annuncia a tutti durante una riunione del reparto creativo che l'idea della campagna pubblicitaria è in realtà partita da Sanem. A quel punto Can non può fare altro che invitarla a partecipare alla riunione, ma la giovane continua a mantenere le distanze nei suoi confronti. Sanem si trova subito a proprio agio ed espone tante sue idee, proponendo ancora una volta il suo aiuto per questa campagna. A fine riunione, Can invita tutti i suoi dipendenti a proseguire la riunione a casa sua, compresa Sanem.