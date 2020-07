Lunedì 20 luglio torneranno sull'emittente Cbs le nuove puntate di Beautiful dopo lo stop dovuto all'emergenza sanitaria. Le trame delle puntate trasmesse a luglio negli Usa raccontano che Sally Spectra (Courtney Hope) apparirà sempre più instabile. La stilista, infatti, arriverà a rapire Flo Fulton (Katrina Bowden) e svelerà alla sua complice di volerla tenere segregata fino a quando non avrà un bambino da Wyatt Spencer.

Beautiful, trame americane: Bill chiede perdono a Katie, Sally rapisce Flo

Le anticipazioni di Beautiful, relative alle puntate americane trasmesse dal 20 luglio sulla Cbs segnalano importanti novità.

In particolare, Katie dirà a Carter che Quinn ha sabotato la festa di riappacificazione di Brooke e Quinn. Zoe confesserà all'uomo che Hope e Liam si sono riappacificati dopo aver smascherato Thomas. Inoltre, Buckingham informerà Walton che Flo e Wyatt hanno deciso di lasciarsi per permettere a quest'ultimo di stare vicino a Sally, affetta da una grave malattia. Nel frattempo, Bill chiederà perdono a Logan dopo il suo tradimento con la sorella. Spencer, infatti, si dimostrerà molto pentito dal suo gesto, tanto da non accettare di perdere lei e il figlio Will.

Wyatt, invece, entrerà a casa di Sally dove vedrà alcuni oggetti gettati in terra. Per questo motivo, il giovane si preoccuperà che sia successo qualcosa di grave a Spectra, non sapendo che quest'ultima ha trascinato il corpo moribondo di Flo dalla stanza insieme a Penny.

A tal proposito, le due complici terranno in ostaggio Fulton nell'appartamento della dottoressa Escobar. Inoltre, incateneranno la giovane a un radiatore per impedirle di raccontare al fratello di Liam che la sua ex fidanzata sta fingendo una malattia terminale.

Spectra vuole un figlio da Wyatt, Steffy ha un incidente in moto

Stando alle trame americane di Beautiful in onda tra un anno circa sui teleschermi di Canale 5 si evince che Sally avrà intenzione di tenere sequestrata Flo fino a quando non rimarrà incinta di Wyatt. Un piano che sconvolgerà la stessa Fulton e Pennny.

Proprio quest'ultima confesserà a Spectra di non avere intenzione di tenere in ostaggio la figlia di Shauna per tutti questi mesi.

Steffy, nel frattempo, deciderà di prendersi una bocca d'aria, facendo un giro con la sua moto. Ma ecco arrivare il colpo di scena: Forrester sarà investita da un auto, dal quale uscirà Bill. A tal proposito, il magnate rimarrà sconvolto dopo aver capito di aver colpito l'ex moglie del figlio. Dopodiché allerterà i soccorsi che porteranno la giovane d'urgenza in ospedale. Spencer non si staccherà un attimo dal capezzale di Steffy, sentendosi in colpa per quanto successo. Poi chiamerà Ridge e Brooke per informarli della tragedia. In questo frangente, sarà introdotto l'attore Tanner Novlan, che interpreterà il dottor John Finnegan, il nuovo interesse amoroso di Steffy.