La rottura tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino continua a dividere l’opinione pubblica. Sulle pagine del settimanale Chi Alba Parietti ha fornito la sua opinione sui due ex coniugi. Secondo la showgirl piemontese, Belen non sarebbe felice come vuole far vedere ai suoi fan, mentre Stefano dovrebbe tornare con i piedi per terra. Belen Rodriguez e Stefano De Martino non sono più una coppia dunque. Terminato il periodo di lockdown, la 35enne aveva confermato la crisi coniugale. Inoltre, aveva precisato di non essere stata lei a interrompere la relazione. Oggi, la soubrette sudamericana è stata immortalata più volte al fianco di Gianmaria Antinolfi.

Il commento di Alba Parietti

Alba Parietti, sulle pagine del settimanale diretto da Alfonso Signorini, ha speso delle parole d’affetto ma anche di rimprovero per Belen Rodriguez. La showgirl piemontese ha spiegato che i continui tira e molla tra Belen e Stefano le ricordano la sua storia vissuta con Christofer Lambert: “Lei è colpevole a prescindere”. Secondo Parietti, la soubrette sudamericana sarebbe una donna angosciata che vorrebbe far credere ai suoi fan di essere felice, ma in realtà non lo sarebbe affatto: “Mi fa tenerezza”. Al contrario, De Martino prima avrebbe conquistato il cuore della donna più desiderata d’Italia, poi l’avrebbe spezzato.

Al settimanale Chi, Alba Parietti ha riferito che il conduttore di Made in Sud è stato incoronato “re” dalla 35enne argentina.

Adesso il 30enne avrebbe l’opportunità di rendere principessa un’altra donna. Per la torinese, la più grande di casa Rodriguez sarebbe una vera e propria leader: un’ottima mamma che metterebbe sempre al centro dell’attenzione la sua famiglia. Inoltre, secondo Alba Parietti, Belen avrebbe negli occhi “l’angoscia dell’abbandono”.

‘Stefano De Martino, un tipo sveglio’

Nell’intervista rilasciata al settimanale Chi, Alba Parietti ha utilizzato anche parole al miele per Belen Rodriguez, ma è stata piuttosto dura verso Stefano De Martino. Dopo averlo definito “un tipo sveglio”, la showgirl originaria di Torino ha paragonato il 30enne campano a un imperatore, perché prima è riuscito a conquistare il cuore di Belen Rodriguez, poi lo avrebbe spezzato.

In merito alla presunta relazione segreta con Alessia Marcuzzi, Parietti ha dichiarato: “Quello è stato un fiore sulla tomba delle mie speranze”. Secondo quanto riferito dalla opinionista televisiva, Stefano De Martino non sarebbe stato brillante nello smentire i pettegolezzi di Gossip sul suo conto. Infine, Alba Parietti ha concluso così il suo intervento su De Martino: “Deve ricollegare il cervello”.