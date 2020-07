George Clooney sarebbe in crisi con Amal Alamuddin. I due sono sposati dal 2014 tuttavia, secondo alcuni rumors, non starebbero attraversando un bel periodo. Le voci si sono diffuse perché i due non apparirebbero più insieme da diverso tempo. Per le vacanze estive, l'ex protagonista di Er - Medici in prima linea avrebbe scelto l'Italia, per la precisione la località di Valle D'Itria in Puglia: l'arrivo di Clooney sarebbe previsto nei prossimi giorni. Secondo quanto riportato da Vanity Fair, sembra che il divo arriverà presso i lidi pugliesi senza la moglie Amal Alamuddin.

Non è dato sapere al momento se in Puglia, assieme a papà George, ci saranno anche i gemellini Alexander ed Ella, avuti da Amal.

George Clooney potrebbe non essere l'unica celebrità a trascorrere l'estate in Puglia. Infatti, anche Matt Dillon girerebbe da quelle parti: l'attore e regista statunitense sarebbe stato avvistato, per la precisione, a Lecce.

Possibile crisi con Amal

George Clooney si è recentemente fatto vedere in giro per Los Angeles da solo. Il divo è stato avvistato mentre passeggia per le strade della città assieme a uno dei due gemellini. È stato il settimanale Chi di Alfonso Signorini a immortalare l'attore, regista e produttore cinematografico. Ovviamente, il primo elemento che salta all'occhio è l'assenza della consorte di George, Amal Alamuddin. La foto proposta da Chi non fa altro che alimentare le voci di corridoio circa una possibile crisi con la moglie.

Di settimana in settimana, sembra che i due coniugi si stiano allontanando sempre di più.

Il look di George

Dagli scatti resi noti dal settimanale di Gossip è possibile vedere George Clooney mentre indossa una bandana per coprire naso e bocca. Il divo di Hollywood indossa una polo e un paio di jeans blu.

George tiene in braccio il piccolo in maniera affettuosa. Come papà George, anche Alexander indossa una polo, ma di colore bianco, con bermuda di jeans e scarpe da ginnastica. È probabile che in quel momento la piccola Ella sia rimasta a casa con mamma Amal.

Niente vacanze a Como

Per George Clooney e Amal Alamuddin potrebbe essere un'estate molto particolare.

Per la prima volta dopo molti anni, infatti, la famiglia non trascorrerebbe le vacanze presso il lago di Como.

Come riporta Vanity Fair, George Clooney avrebbe scelto la Valle d'Itria per trascorrere le sue vacanze "da single" tra il relax delle campagne pugliesi e le spiagge di Monopoli. I rumors dell'estate parlano addirittura di un imminente divorzio tra George e Amal: la notizia, però, è tutta ancora da confermare. Al momento, infatti, la coppia non si è espressa circa il momento difficile che starebbe attraversando.