Dayane Mello, attraverso le pagine di Chi, ha fatto un appello a Belen Rodriguez. La modella brasiliana ha invitato la showgirl ad aprire gli occhi in merito alla frequentazione con Gianmaria Antinolfi. La donna, infatti, sostiene che l'imprenditore campano per un breve periodo abbia avuto "il piede in due scarpe", frequentando sia lei che Belen. Solamente una settimana fa Chi pubblicava le foto del primo bacio scambiato tra Belen Rodriguez e Gianmaria Antinolfi.

Le parole di Dayane Mello

Interpellata dal settimanale Chi, Dayane Mello ha voluto fare un appello a Belen Rodriguez. La modella brasiliana ha affermato di avere avuto una conoscenza con Gianmaria Antinolfi durata circa un mese e mezzo.

In quel frangente Mello avrebbe anche conosciuto la famiglia dell'imprenditore campano.

Come si legge sulle pagine della rivista diretta da Alfonso Signorini, Dayane Mello ha dichiarato: "Quando ho visto la copertina di Chi non ci potevo credere". Senza giri di parole Dayane ha affermato che Antinolfi, quando corteggiava Belen, era già impegnato con lei. La modella ha spiegato che Gianmaria le aveva parlato di una cena di lavoro a Milano e solamente in un secondo momento è venuta a conoscenza che a quell'incontro era presente Belen.

Non è finita qui, perché Dayane sostiene che dopo quella cena i rapporti con Gianmaria si sono incrinati. Quest'ultimo, secondo la testimonianza della modella, le ha mandato di punto in bianco un messaggio per interrompere la conoscenza: "Ho capito che aveva il piede in due scarpe".

Prima di concludere il suo appello, Dayane Mello ha sottolineato di non volersi vendicare di Antinolfi, ma semplicemente di voler mettere in guardia Belen Rodriguez. Su Gianmaria la modella ha tratto le sue conclusioni: "Penso che lui sia solo affamato di popolarità".

Mattia Ferrari avrebbe fatto conoscere Belen con Gianmaria

Belen Rodriguez e Gianmaria Antinolfi si sarebbero conosciuti grazie a Mattia Ferrari. Come riportato da Chi quest'ultimo, vedendo la showgirl giù di morale, avrebbe pensato che Gianmaria fosse la persona giusta per farle tornare il sorriso.

Così li ha fatti incontrare, con la scusa di un progetto di lavoro.

In poco tempo i due avrebbero approfondito la conoscenza tanto che l'imprenditore avrebbe raggiunto Belen al lago di Como mentre stava trascorrendo un weekend con la famiglia. Successivamente la showgirl ha raggiunto Gianmaria Antinolfi a Capri in occasione del suo compleanno, posto in cui è sbocciato l'amore.