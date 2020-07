Il matrimonio tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino è giunta al capolinea. Questa volta tra i due ex coniugi sembra essere calato il gelo. Dopo essersi incontrati all’aeroporto di Napoli, i due ex coniugi non si sarebbero neanche salutati.

Belen Rodriguez ha voltato pagina con Gianmaria Antinolfi. Tuttavia sembra avere ancora del rancore nei confronti di Stefano De Martino. Ad esempio nella giornata di martedì 22 luglio, la 35enne ha tirato in ballo il karma. Belen ha parlato di persone infedeli, che illudono le persone e si prendono gioco del prossimo. Infine, ha concluso il suo messaggio in maniera piuttosto criptica: “A chi ti ha fatto soffrire sarà fatto di peggio, perché sono queste le regole del gioco”.

Parole che secondo alcuni follower sarebbero indirizzate al 30enne partenopeo.

Belen delusa dall’ex marito

L’addio tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino sta lasciando numeroso strascichi. Terminato il periodo di lockdown, la 35enne aveva confermato la crisi coniugale e aveva specificato che non era avvenuta per merito suo.

A quanto pare Belen sembra avere ancora il dente avvelenato nei confronti del suo ex marito. Nella giornata di martedì 22 luglio, la soubrette sudamericana e De Martino si sono incontrati all’aeroporto di Napoli. Belen è tornata per motivi di lavoro, dopo una breve vacanza a Ibiza. Stefano invece, archiviati gli impegni di lavoro ha potuto riabbracciare il figlio Santiago.

Mentre il bambino che oggi ha 7 anni è corso incontro al suo papà, Belen non avrebbe neanche degnato di un saluto il suo ex marito.

Secondo quanto riportato dal portale Very Inutil People tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino sarebbe letteralmente calato il gelo. I due ex coniugi se oggi continuano ad avere un rapporto, è solo ed esclusivamente per il loro bambino.

Il ritorno di fiamma avvenuto nel 2019 aveva colto tutti di sorpresa: estimatori dei due ex coniugi e rispettive famiglie. A quanto pare però qualcosa deve essere andato storto tra i due e la rottura è arrivata come un fulmine a ciel sereno.

Veronica Cozzani si schiera dalla parte di Belen

La rottura tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino ha creato una frattura anche tra le due rispettive famiglie.

Negli scorsi giorni, la signora Veronica Cozzani ha smesso di seguire il suo ex genero su Instagram. Non è chiaro quando la mamma di Belen abbia deciso di togliere il follow. Al momento le ipotesi sono due: una potrebbe essere legata alla rottura tra i due coniugi. L’altra potrebbe essere legata alla gag mandata in onda durante l’ultima puntata di Made in Sud. De Martino, in risposta ad alcune affermazioni ironiche del comico Peppe Iodice che diceva che la mamma di Belen l'aveva chiamato, gli ha suggerito: “Cambia numero, senti a me”.