La fine del matrimonio tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino continua a tenere banco. Attraverso le pagine del settimanale Nuovo Nina Moric ha fornito la sua opinione sulla fine dell'amore tra la soubrette sudamericana e il conduttore campano. La modella croata ha affermato che nel mondo dello spettacolo non sempre tutto quello che luccica è oro. Insomma, Moric avrebbe lasciato intendere che Belen stia soffrendo in silenzio per l'addio con il marito.

Belen Rodriguez attraverso il suo profilo Instagram aveva confermato la crisi coniugale. La soubrette argentina non si era risparmiata dal lanciare alcune frecciatine al suo ex marito tanto da precisare che non era stata lei a decretare la fine del matrimonio ma bensì il 30enne.

Nina Moric commenta la reazione della Rodriguez

Complice la reunion avvenuta all'Anema e Core di Capri, dove Gianmaria Antinolfi ha festeggiato il suo 35esimo compleanno, Nina Moric e Belen Rodriguez hanno avuto modo di appianare le divergenze del passato. A confermare il sereno tra le due ex storiche di Fabrizio Corona ci ha pensato la modella croata.

Interpellata dal settimanale Nuovo, Nina Moric ha commentato la rottura tra la soubrette sudamericana e Stefano De Martino. Nina ha dichiarato: "Ognuno soffre in silenzio". In un secondo momento Moric ha aggiunto: "Nel mondo dello spettacolo non è oro tutto ciò che luccica. Anche Belen ha il suo calvario". Secondo la modella croata, la 35enne sarebbe delusa per le vicissitudini che si sono venute a creare con De Martino.

Prima di concludere il suo pensiero sulla più grande di casa Rodriguez, l'ex moglie di Fabrizio Corona ha augurato ogni bene a Belen: "È una ragazza in gamba". Le affermazioni di Nina Moric sono sorprendenti visto che in passato le due donne si sono perfino trascinate in tribunale.

Alba Parietti su Belen: 'Mi fa tenerezza'

Nei giorni scorsi anche Alba Parietti aveva commentato la fine del matrimonio tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. L'opinionista Mediaset, sulle pagine del settimanale Chi, aveva speso delle parole d'affetto nei confronti della modella argentina: "Mi fa tenerezza".

Secondo la showgirl piemontese, la 35enne sarebbe alla costante ricerca dell'amore. Se nei confronti della Rodriguez, Alba Parietti ha utilizzato la carota, per De Martino è stato utilizzato il bastone. La piemontese dopo aver definito il conduttore di Made in Sud "un tipo sveglio", ha paragonato il 30enne campano a un "imperatore", perché è riuscito a conquistare il cuore di Belen Rodriguez, definita "la regina".

Infine, per Alba Parietti l'ex marito della Rodriguez non sarebbe stato brillante neanche quando si è trovato a smentire la presunta relazione segreta con Alessia Marcuzzi.