Un posto al sole è tornato da poco in onda con episodi inediti che erano stati girati prima dello stop causato dell'emergenza sanitaria. Diversi attori della soap hanno condiviso sui loro canali social alcuni scatti dal set. I primi a farlo sono stati Mariam Candurro ed Erik Tonelli, rispettivamente Serena e Leonardo che hanno condiviso i loro dialoghi delle scene girate in esterno dopo il lockdown. Pochi minuti fa è stato il turno di Maurizio Aiello, ovvero l'interprete di Alberto Palladini, il quale ha condiviso su Instagram una scena che svela un'interessante novità riguardante la sua storia con Clara: quest'ultima si trova in ospedale.

Un posto al sole: Maurizio Aiello condivide una storia dal set

Da Instagram arrivano novità inedite su Un posto al sole. A fornirle è l'attore Maurizio Aiello che nella soap interpreta il personaggio di Alberto Palladini. L'interprete partenopeo tramite una storia su Instagram ha condiviso una scena girata dopo lockdown. Nella storia si vede Imma Pirone, ovvero l'attrice che presta il volto alla cameriera Clara, dalla quale aspetta un figlio.

Un posto al sole, trame: Clara è in ospedale

Nella storia Instagram condivisa da Maurizio Aiello si vede l'interprete di Clara stesa su un letto di ospedale e con la mascherina su naso e bocca. Al momento non è dato sapere quale sia il motivo per il quale la ragazza sia in ospedale, ma potrebbe essere per via della gravidanza.

Clara avrà dunque dei problemi o si tratta soltanto di un semplice controllo?

Nel frattempo, nel corso delle puntate in onda questa settimana, assisteremo a una svolta piuttosto particolare. La ragazza e Alberto si uniranno a un pranzo con gli altri condomini di palazzo Palladini e in questa occasione Patrizio la noterà e si prenderà una sbandata per lei.

La nuova storyline avrà un seguito oppure si esaurirà nel giro di poco?

Un posto al sole: tornano Aldo e Beatrice

Il possibile ricovero in ospedale di Clara non è l'unica novità riguardante Un posto al sole proveniente dai canali social. Sempre grazie a Instagram, si deduce che presto si affacceranno nuovamente in quel di Posillipo due personaggi che mancavano da diverso tempo: si tratta di Aldo Leone (Luca Capuano) e Beatrice Lucenti (Marina Crialesi).

L'ultima volta che sono apparsi in video, i due avevano appena deciso di riprendere la loro relazione interrotta nel momento in cui l'uomo ha rischiato di morire a causa del figlio che lo ha investito dopo aver scoperto la tresca con Lucenti. La loro storia d'amore, dunque, continuerà? Non ci resta che attendere i prossimi sviluppi su questa storyline e attendere le anticipazioni ufficiali per sapere cosa accadrà a questi due personaggi.