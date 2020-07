Sono passati più di due mesi da quando è stata confermata la fine del matrimonio tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino, ma sono ancora tanti i Gossip che circolano a riguardo, soprattutto su quello che è accaduto tra i due dopo l'addio. Il nuovo numero di Vero ha riportato le dichiarazioni di un presunto amico del napoletano, in merito allo stato d'animo di quest'ultimo dopo la separazione dalla showgirl. Pare, inoltre, che il conduttore Rai eviti di farsi vedere in compagnia di altre donne per non urtare la sensibilità del figlio Santiago.

Nuovi rumor sull'addio tra Belen e Stefano

Da quando è stata ufficializzata la fine della loro storia d'amore, né Belen né Stefano hanno rilasciato dichiarazioni per spiegare cosa è accaduto tra loro durante la quarantena: soltanto la showgirl si è confidata con il settimanale Chi, ma senza mai scendere nei particolari della separazione dal marito.

Sull'ultimo numero di Vero, però, sono riportate le confidenze che un presunto amico di De Martino avrebbe fatto ai giornalisti, in merito a come starebbe oggi il napoletano dopo il secondo addio alla moglie in pochi anni.

A chi gli ha chiesto come mai il presentatore di Made in Sud non vuole parlare pubblicamente della rottura con la soubrette, questa persona ha risposto: "Non lo fa per riserbo, ma soprattutto perché in lui c’è molto dolore per questo fallimento".

"La seconda volta fa ancora più male della prima", ha aggiunto questa persona che ha preferito mantenere anonima la sua identità.

Estate da single di Belen e Stefano: lei in compagnia, lui sempre col figlio

Il presunto amico di De Martino, che ha chiacchierato con il giornalista di Vero, ha anche spiegato perché il napoletano sta molto attento a non farsi beccare dai paparazzi in compagnia delle donne che frequenta da quando si è separato da Belen.

"Santiago è al centro dei suoi pensieri. E questo è anche il motivo per cui non si è mai lasciato fotografare in atteggiamenti intimi con altre donne", si legge sulla rivista di gossip.

La persona che sostiene di essere molto vicina a Stefano ha anche aggiunto che la preoccupazione principale dell'ex ballerino sarebbe quella che il figlio non possa confondersi o soffrire nel vederlo accanto a qualcuno che non è Belen Rodriguez.

Quest'ultima, invece, sembra non farsi lo stesso problema: soltanto una settimana fa, infatti, il piccolo è stato immortalato dai paparazzi tra le braccia di Gianmaria Antinolfi, l'imprenditore che la soubrette ha frequentato per circa un mese, ma col quale sarebbe già tutto finito.

Emma, Belen e poi il silenzio: la svolta riservata di Stefano De Martino

La scelta di Stefano, anche a detta dell'amico che ha parlato con Vero, sembra essere piuttosto chiara: finché non avrà affianco una persona affidabile, e della quale è realmente innamorato, non si farà vedere con nessuno in pubblico per tutelare la serenità di Santiago.

Questo ragionamento di De Martino era emerso anche dopo la prima separazione da Belen: nel lungo periodo in cui i due sono stati lontani, lei è stata fidanzata ufficialmente con Andrea Iannone, lui ha avuto vari flirt, ma è uscito allo scoperto soltanto con la stilista Gilda Ambrosio.

Sembrano lontani i tempi in cui il napoletano campeggiava sulle riviste di gossip con le sue fidanzate del momento: dalla storia "adolescenziale" con Emma Marrone, a quella passionale con Belen Rodriguez, il presentatore è sempre stato in copertina, forse anche per questo ha deciso di non parlare più della sua vita privata.

Sono un paio d'anni che il bel 31enne si trincera dietro a un "no comment" quando gli viene chiesto qualcosa sui suoi affari di cuore, ma si è sempre esposto personalmente o con il suo ufficio stampa per smentire notizie false.