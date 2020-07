Il Gossip che ha lanciato Chi sul presunto scambio di messaggi sui social tra la neo single Belen Rodriguez e Michele Morrone, starebbe trovando conferma in altre chiacchiere che impazzano sul web nelle ultime ore. L'influencer Amedeo Venza sostiene che la showgirl e l'attore del momento starebbero progettando un fine settimana privato per conoscersi meglio, il tutto mentre il piccolo Santiago si gode una lunga vacanza in barca col papà Stefano De Martino.

Nuovi rumors sull'avvicinamento tra Belen e Michele Morrone

Risale a circa 24 ore fa la diffusione della notizia secondo la quale la vita privata di Belen Rodriguez avrebbe subito un ennesimo "scossone".

Il numero di Chi che è uscito in edicola il 29 luglio, infatti, sostiene che la showgirl avrebbe già messo fine alla conoscenza con Gianmaria Antinolfi e si starebbe guardando intorno.

I giornalisti hanno informato i curiosi del presunto scambio di messaggi in codice che sarebbe in corso su Instagram tra l'argentina e un bellissimo attore che dai più è considerato il sex symbol del momento: Michele Morrone.

La rivista di gossip diretta da Alfonso Signorini fa sapere che il protagonista del film Netflix "365 Days" sarebbe nella lunga lista di corteggiatori della soubrette 35enne e, vista la sua prestanza fisica, potrebbe scalarla facilmente.

Nella serata di ieri, inoltre, un noto influencer ha alimentato questo pettegolezzo scrivendo sul suo profilo che non solo i due si starebbero sentendo assiduamente ma che tra loro potrebbe esserci presto un incontro per conoscersi meglio e soprattutto "dal vivo".

Possibile incontro top secret tra Belen e Morrone

In una delle instagram stories del sempre informato Amedeo Venza (come riporta anche il sito de Il Giornale), è possibile leggere: "È lo scoop dell'estate. L'attore Michele Morrone e Belen Rodriguez stanno progettando una mini vacanza insieme".

L'influencer pugliese, dunque, avvalora l'ipotesi fatta dalla rivista Chi sul possibile corteggiamento social che il protagonista di "365" starebbe facendo alla bella argentina, tornata di nuovo single da pochissimo dopo il breve flirt con Gianmaria Antinolfi.

"Sarà tutto rigorosamente top segret, ma fonti vicinissime a lui fanno sapere che i due si scrivono in privato e starebbero organizzando un weekend privatissimo".

Venza, dunque, ha informato i suoi follower che anche a lui sono arrivate insistenti voci su una presunta frequentazione telefonica in corso tra la conduttrice Mediaset e l'attore che da qualche tempo spopola, non solo in Italia, per il suo talento e l'indiscutibile bellezza.

Belen prova a ricominciare dopo l'addio a Stefano

Se c'è davvero una frequentazione in corso tra Belen e Michele Morrone, è presto per dirlo: né la showgirl né l'attore si sono ancora esposti per confermare o smentire il gossip che ha lanciato Chi e che nelle ultime ore ha trovato un riscontro nelle parole dell'influencer Amedeo Venza.

Che la Rodriguez stia provando a voltare pagina dopo la fine del matrimonio con De Martino, però, è evidente da più di un mese: risalgono alla fine di giugno, infatti, le prime chiacchiere sul breve flirt che l'argentina ha avuto con l'imprenditore Antinolfi, che avrebbe preferito defilarsi dall'eccessiva pressione mediatica che c'è attorno alla conduttrice.

Il weekend privato che l'argentina starebbe organizzando con il protagonista del film 365, dovrebbe avere avvenire quando il piccolo Santiago è con il papà.

Da circa una settimana, ad esempio, il bambino è in vacanza con Stefano su una barca (come dimostrano alcuni scatti pubblicati in queste ore da Oggi), mentre Belen si è rilassata e divertita a Ibiza con un ristretto gruppo di amici, forse in attesa di incontrare il suo nuovo e bellissimo corteggiatore.