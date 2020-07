Non c'è pace per Belen Rodriguez: stando a quello che riporta il numero di Chi che è uscito oggi, mercoledì 29 luglio, pare che sia già terminata la frequentazione tra l'argentina e Gianmaria Antinolfi. Voci raccolte dalla rivista sostengono che il flirt con l'imprenditore campano non sia mai realmente decollato, ed oggi la soubrette vorrebbe concentrarsi soltanto sul figlio Santiago. Su Instagram, però, ci sarebbe uno scambio di messaggi in codice che tra la conduttrice Mediaset e Michele Morrone, bellissimo attore che i giornalisti annoverano nella lunga lista dei nuovi corteggiatori della ex di De Martino.

Flirt già finito tra Belen e Gianmaria Antinolfi

Sono passati soltanto sette giorni da quando il settimanale Chi ha pubblicato le foto esclusive degli incontri segreti che ci sono stati a Ibiza tra Belen Rodriguez e Gianmaria Antinolfi. L'imprenditore è stato anche paparazzato all'uscita da un ristorante con il piccolo Santiago De Martino addormentato in braccio, segno che il suo rapporto con l'argentina stava prendendo una piega importante visto che ha conosciuto suo figlio.

Oggi, però, i giornalisti sostengono che questa breve liason sia già finita: sarebbe stata una decisione di entrambi quella di mettere un punto alla loro conoscenza iniziata a fine giugno tra Napoli e Capri.

Il partenopeo non avrebbe retto la pressione mediatica che c'è attorno alla vita sentimentale della showgirl, e lei non avrebbe battuto ciglio di fronte all'allontanamento del 35enne.

Pare che l'unica priorità della bella conduttrice Mediaset, infatti, sia la serenità del bambino nato dall'amore con Stefano De Martino, che per la seconda volta in pochi anni ha visto i genitori separarsi malamente.

Il corteggiamento di Morrone alla neo single Belen

Messa da parte la brevissima frequentazione con Antinolfi, pare che al momento Belen sia single ma che non le manchino affatto gli spasimanti.

Il numero di Chi che è uscito il 29 luglio, infatti, sostiene che sarebbero tanti gli uomini che starebbero tentando di conquistare il deluso cuore della bella Rodriguez, e tra loro figurerebbe un personaggio molto famoso in questo periodo.

Si vocifera che l'argentina si scambierebbe dei messaggi in codice su Instagram con Michele Morrone, l'attore protagonista del film Netflix 365.

I giornalisti fanno sapere che il modello rispecchia soprattutto fisicamente i canoni dell'uomo ideale della soubrette, ma i suoi tanti impegni di lavoro in giro per il mondo non favorirebbero un loro imminente incontro.

Il gelo tra Belen e Stefano anche davanti a Santiago

Nell'attesa di sapere qualcosa in più sul possibile avvicinamento tra Belen e il bellissimo Michele Morrone, non si può non parlare degli attuali rapporti che lei ha con l'ex marito Stefano De Martino.

Stando alle immagini esclusive che ha pubblicato Very Inutil People qualche giorno fa, tra i genitori di Santiago ci sarebbe parecchia tensione dopo la separazione. Se il conduttore Rai ha provato a salutare l'ex moglie quando l'ha incontrata all'aeroporto di Milano la scorsa settimana, lei l'ha volutamente ignorato davanti al figlio di 6 anni.

L'argentina, dunque, sarebbe ancora molto arrabbiata per la fine del suo matrimonio e starebbe provando a distrarsi in vacanza a Ibiza con un gruppo di amici. Mentre il piccolo Santiago è in barca a Napoli con il papà, la presentatrice di Tu sì que vales usa i social network per condividere con i fan momenti delle sue giornate di relax e divertimento alle Baleari, dove è tornata qualche giorno fa da sola (di Gianmaria Antinolfi non c'è traccia al fianco dell'argentina da più di una settimana).