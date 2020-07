Nuovo appuntamento dedicato alle notizie su Daydreamer - Le ali del sogno, la Serie TV che narra la storia d'amore di un fotografo ed un'aspirante scrittrice. Le trame delle prossime puntate turche segnalano che Can Divit (Can Yaman) e Sanem Aydin (Demet Ozdemir) riusciranno a sotterrare l'ascia di guerra. In particolare, la coppia si lascerà andare alla passione dopo una presentazione di un progetto alla Fikri Harika.

Daydreamer: Can e Sanem non riescono a stare lontani

Le anticipazioni di Daydreamer - Le ali del sogno in programma nei prossimi giorni in Italia svelano che Can e Sanem non riusciranno a stare lontani dopo la decisione di interrompere il fidanzamento in seguito alla scoperta della verità su Emre (Birand Tunca).

Tuttavia, il fotografo non considererà la sorella di Leyla (Öznur Serçeler) solo un'amica, visto che lo aiuterà ad accudire suo fratello coinvolto in un drammatico incidente automobilistico. In questo frangente, il giovane inizierà a provare una strana gelosia quando sembrerà avere una certa complicità con Sinan, un modello con cui ha frequentato le scuole elementari. La realizzazione dello spot pubblicitario porterà ad un colpo di scena per i protagonisti. Divit affiderà all'Aydin la presentazione di un progetto durante una festa organizzata alla Fikri Harika. In questo frangente, Sanem dovrà vedersela con l'interferenze di Aylin (Sevcan Yasar), che farà sparire dal computer la presentazione e poi farà in modo che il vestito venga macchiato con del vino versato da una cameriera, sua complice.

Can e l'Aydin sotterrano l'ascia di guerra

Nelle corso delle prossime puntate di Erkenci Kus, Sanem riuscirà a portare a termine a pieni voti il suo incarico nonostante il reintegro di Aylin grazie al 20% delle azioni affidate da Enzo Fabbri (Özgür Özberk). In seguito, la ragazza eviterà di essere addirittura rinchiusa in bagno dopo che una cameriera si era offerta di smacchiarle l'abito.

Intanto Can apparirà molto in ansia per la scomparsa della sorella di Leyla, tanto da trovarla in procinto di fuggire dalla finestra. Un gesto, che farà scoppiare a ridere Divit, che bacerà l'Aydin sulla bocca dopo averla aiutata ad uscire dal bagno. Dall'altro canto, lei ricambierà con entusiasmo il bacio, dandogliene un altro.

In questo modo, la coppia sotterrerà l'ascia di guerra per avviarsi verso un futuro sereno. Per questo motivo, Can e Sanem decideranno di nascondere momentaneamente la loro relazione per evitare interferenze da parte delle malelingue. In attesa di sapere nuovi sviluppi su questa storia d'amore, si ricorda che la nuova puntata della serie tv è prevista lunedì 3 agosto su Canale 5.