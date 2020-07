Mentre Stefano De Martino deve fare i conti con tante chiacchiere sulla vita privata, Belen Rodriguez ha deciso di concedersi un fine settimana di relax a pochi passi dall'ex marito. In queste ore, infatti, la showgirl è sbarcata a Napoli assieme a Jeremias e all'amico Mattia: i tre pare siano invitati d'eccezione del party di compleanno di Gian Maria Antinolfi a Capri.

Belen si avvicina a Stefano: weekend in Campania

Sono passati pochi mesi da quando è finito il matrimonio tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino, ma sono già tantissimi i Gossip che stanno circolando sulle loro nuove vite da single.

Mentre il presentatore si trova costretto a smentire un rumors diverso ogni giorno, l'argentina preferisce godersi la famiglia e gli amici più cari nel fine settimana.

Dopo essere stata al lago di Garda sette giorni fa, in queste ore la soubrette è sbarcata in Campania: come confermano alcuni siti scandalistici (ma anche le Instagram Stories che la donna sta pubblicando), parte dei Rodriguez sono volati a Napoli per un'occasione speciale.

Giornalettismo, in particolare, informa i curiosi che questo weekend la showgirl dovrebbe partecipare alla festa di compleanno di un ragazzo che ha conosciuto grazie all'amico stilista Mattia Ferrari.

Gian Maria possibile nuova fiamma di Belen

La scelta della Rodriguez di trascorrere il primo fine settimana di luglio a Napoli, dunque, non avrebbe nulla a che fare con un possibile riavvicinamento a Stefano.

Anche se De Martino attualmente vive in Campania per registrare Made in sud, non è lui il motivo per il quale Belen ha lasciato Milano per pochi giorni.

Gabriele Parpiglia (che di recente ha firmato un articolo dettagliato sulle presunte "scorribande" amorose del presentatore Rai nel capoluogo campano) ha informato i lettori di Giornalettismo che la soubrette si è concessa un weekend al mare per un'occasione speciale.

In questi giorni, infatti, si terrà un party di compleanno esclusivo a Capri al quale parteciperanno sia Belen che i suoi "fedelissimi". Gian Maria Antinolfi, un imprenditore di origini partenopee che la conduttrice ha conosciuto grazie a Mattia Ferrari, è considerato dai giornalisti di cronaca rosa un potenziale nuovo corteggiatore della bella argentina.

Si vocifera che il ragazzo in questione abbia strappato parecchi sorrisi alla Rodriguez ultimamente, soprattutto nel periodo immediatamente successivo alla dolorosa separazione dal marito.

Tu sì que vales riparte forse senza Belen

Nell'attesa di scoprire che ruolo abbia Gian Maria nella vita della neo single Belen, il sempre informato Gabriele Parpiglia ha riportato un'altra interessante indiscrezione sulla showgirl.

Su Giornalettismo, infatti, in queste ore si legge che la nuova edizione di Tu sì que vales è in preparazione e non sarebbe così scontata la presenza della Rodriguez tra i conduttori.

"Il cast del programma sta prendendo forma. Belen è confermata oppure no, visto che lei si trova a Capri mentre il format sta per partire?", si chiede il giornalista.

La possibile esclusione dalla trasmissione di Canale 5 che presenta da tanti anni, potrebbe essere l'ennesimo drastico cambiamento per l'argentina che ultimamente è stata sulla bocca di tutti soprattutto per la fine del matrimonio con De Martino.

A proposito di Stefano, mentre l'ex moglie si rilassa in barca nel mare della sua Napoli, lui usa Instagram per far sapere di essere al lavoro alla prossima puntata di Made in Sud. Non sarebbe previsto nessun incontro chiarificatore, dunque, tra i genitori di Santiago in questo caldo primo fine settimana di luglio.