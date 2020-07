Il matrimonio tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino è finito un'altra volta e, esattamente come qualche anno fa, anche di recente si rincorrono le chiacchiere sui motivi che avrebbero causato quest'ennesima rottura. Se i giornali di Gossip insistono nel sostenere che il presentatore abbia tradito la moglie e ora si stia già consolando con altre fiamme, la showgirl argentina preferisce restare in silenzio e lanciare delle presunte frecciatine a distanza all'ormai ex marito.

Presunta frecciatina di Belen a Stefano De Martino

A meno di 24 ore dalla pubblicazione dell'articolo di Giornalettismo sulla nuova vita da single di Stefano De Martino, Belen ha usato i social network per condividere con i fan un pensiero piuttosto drastico che sembra riferito alla sua sfera privata.

Dopo che Gabriele Parpiglia ha riportato le tante voci che circolano a Napoli sulle presunte frequentazioni del conduttore Rai nella sua città d'origine, Rodriguez ha pubblicato sul suo profilo Instagram una frase che potrebbe essere interpretata come una frecciatina velenosa nei confronti dell'ex marito. "L'amore è per la gente vera", ha scritto l'argentina in una storia apparsa sul suo account la notte scorsa.

Questa riflessione, arrivata nel periodo immediatamente successivo alla fine del suo matrimonio, sembra un chiaro riferimento ai rumors che stanno circolando sull'ex ballerino e sulle tante ragazze che vedrebbe lontano da occhi indiscreti.

La nuova vita di Stefano dopo l'addio a Belen

A informare i curiosi di quello che farebbe De Martino da quando è finito l'amore con la Rodriguez (pare sia stato proprio il presentatore a lasciare di nuovo l'amore per una forte incompatibilità caratteriale), è stato Gabriele Parpiglia con un articolo apparso ieri su Giornalettismo.

Il giornalista di gossip ha riportato i dettagli delle tante mosse che Stefano starebbe facendo pur di tenere pulita la sua immagine di bravo ragazzo. La smentita che l'ufficio stampa del 31enne ha fatto arrivare al sito che per primo ha parlato di presunti flirt con due colleghe di Made in Sud, secondo l'autore sarebbe soltanto un gesto studiato dal diretto interessato per evitare che trapelino i reali retroscena della sua vita privata.

Parpiglia ha anche ricordato che prima di tornare con la moglie la scorsa primavera, in più di tre anni il napoletano era uscito allo scoperto soltanto con la stilista Gilda Ambrosio, ma sarebbero molte di più le donne con le quali sarebbe uscito (le modelle Chiara Scelsi e Diletta, la showgirl Cristina, due attrici e altre colleghe del mondo dello spettacolo).

De Martino nega nuovi flirt dopo la separazione da Belen

Il giornalista Gabriele Parpiglia è un caro amico di Belen: i due si conoscono da anni e lei si è sempre mostrata bendisposta a regalare scoop e interviste esclusive al settimanale per il quale lui lavora, ovvero Chi.

L'articolo che il giornalista ha scritto su Stefano De Martino, dunque, potrebbe essere interpretato anche come una difesa nei confronti di Rodriguez, lasciata per l'ennesima volta dal marito per ragioni ancora tutte da scoprire.

Lo sfogo che l'argentina ha avuto su Instagram nelle scorse ore, poi, appare come una risposta velenosa ma indiretta ai tanti rumors che stanno circolando sul papà di Santiago da quando il loro matrimonio è finito.

La soubrette, infatti, ha ribadito più volte che la situazione che si è venuta a creare non è stata voluta da lei e che lei, a differenza di qualcun altro, in amore mantiene sempre le promesse.

Il presentatore di Made in Sud, intanto, continua a smentire tutte le chiacchiere che impazzano sul suo conto: se in tv ha negato di aver avuto un flirt con una conduttrice più grande, è tramite dei comunicati stampa che l'uomo respinge i gossip su possibili frequentazioni con donne di Napoli o altre colleghe.