La storia d'amore tra Belen Rodriguez e Gianmaria Antinolfi sembra proseguire. A lanciare nuovi dettagli sulla coppia dell'estate è stato il settimanale Chi. Secondo quanto riferito dai paparazzi della rivista diretta da Alfonso Signorini, l'imprenditore campano avrebbe raggiunto Belen a Ibiza in gran segreto.

Gianmaria avvistato nella villa di Belen

Dopo il weekend trascorso a Capri e il bacio appassionato, Belen Rodriguez e Gianmaria Antinolfi non erano stati più avvistati insieme. Le malelingue già parlavano di una rottura, ma oggi sembrano esserci delle importanti novità sulla coppia destinata a essere la più chiacchierata dell'estate.

Nel nuovo numero del settimanale Chi in edicola mercoledì 22 luglio, ci sarà un intero servizio fotografico dedicato a Belen e Gianmaria. Secondo quanto riportato dalla rivista di cronaca rosa, l'imprenditore campano avrebbe raggiunto la soubrette sudamericana a Ibiza in gran segreto. Il 35enne, dopo essere atterrato a Ibiza, si sarebbe diretto in un hotel del posto per registrarsi. Nel frattempo, Belen si trovava completamente da un'altra parte dell'isola in compagnia di alcuni amici.

L'incontro tra la Rodriguez e la sua nuova fiamma sarebbe avvenuto solamente in tarda serata. Gianmaria infatti, avrebbe raggiunto la villa di Belen alle 2 di notte dove si sarebbe intrattenuto fino alle 19 del giorno seguente.

Ma non è finita qui, perché il settimanale Chi ha annunciato di avere visto la conduttrice di Tu sì que vales e Antinolfi, domenica sera mentre mangiavano insieme ad amici. Infine, al termine della serata Gianmaria Antinolfi sarebbe uscito dal locale con Santiago in braccio. Destinazione? La villa di Belen Rodriguez.

Insomma, sembra che la relazione tra la coppia stia proseguendo. Belen e Gianmaria avrebbero semplicemente scelto di frequentarsi lontano dai riflettori.

Stefano De Martino ironizza sulla mamma di Belen

Belen Rodriguez sembra avere ritrovato la serenità dal punto di vista sentimentale. Al contrario Stefano De Martino sembra essere ancora single, sebbene gli siano stati accostati numerosi flirt.

In occasione dell'ultima puntata di Made in sud trasmessa su Rai 2 lunedì 20 luglio, il conduttore campano durante una gag con il comico Peppe Iodice, ha ironizzato sull'ex suocera. Scendendo nel dettaglio, Iodice ha stuzzicato De Martino sugli ultimi pettegolezzi di Gossip: "Tutti i colori stai facendo, pure il Marrone?”, in riferimento al presunto ritorno di fiamma con Emma Marrone. Successivamente il comico partenopeo ha detto: "Mi ha chiamato la tua ex suocera 'Immacolata' Rodriguez” A quel punto il presentatore televisivo ha risposto in modo ironico: "Cambia il numero, senti a me”. Non è chiaro se Stefano De Martino abbia semplicemente ironizzato o abbia lanciato una stoccata alla signora Veronica Cozzani.

L'unica cosa certa è che la mamma di Belen Rodriguez ha smesso di seguire su Instagram il 30enne campano.