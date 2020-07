Nuovi colpi di scena attendono i fan di Una vita nel corso delle puntate in onda su Canale 5 dal 27 luglio al 2 agosto. Le trame saranno incentrate sull'anziana domestica Augustina che da qualche tempo si sente poco bene. La donna riuscirà a farsi visitare da un medico grazie ad Ursula, scoprendo di essere gravemente malata. Alla donna non rimarrà molto da vivere; intanto nel quartiere farà la sua comparsa Marlen, l'amica di vecchia data di Genoveva. Quest'ultima non esiterà a tradirla, arrivando ad avvelenarla e nascondendo il cadavere in un vecchio baule.

Anticipazioni Una vita: Augustina va dal medico con Ursula

I telespettatori di Una vita rimarranno con il fiato sospeso anche nel corso della prossima settimana: Augustina sarà sempre più affaticata, tanto che Ursula deciderà di portarla da un dottore. Nel frattempo Carmen riuscirà a far evitare il servizio militare ad Antonito, riuscendo a convincere l'ispettore dell'esercito che Ramon è vittima di continue amnesie. Ramon in seguito, deciderà di rendere pubblica la sua relazione con la domestica.

Genoveva avvelena Marlen nelle prossime puntate di Una vita

Dalle anticipazioni su ciò che andrà in onda sino a domenica 2 agosto, si viene a sapere che Marlen, l'amica di vecchia data di Genoveva, si presenterà ad Acacias, chiedendo alla Salmeron di sbarazzarsi di Alfredo.

Genoveva però, non sembrerà della stessa idea e farà il doppio gioco con l'amica, arrivando ad avvelenarla in casa sua, nascondendo poi il suo corpo in un baule, non prima di impossessarsi di alcuni scatti compromettenti riguardanti Alfredo. Quest'ultimo intanto, ignaro di ciò che ha fatto la moglie, avrà il sospetto che le due si siano viste di nascosto e non la prenderà bene.

Augustina scopre di aver poco da vivere

Carmen intanto non si sentirà a suo agio né con le signore del quartiere né con le domestiche. Servante deciderà di licenziarla, in quanto non ritiene opportuno che la donna lavori alla pensione in quanto fidanzata di don Ramon. Fabiana invece, sarà di parere opposto e riuscirà a non far licenziare l'amica.

Augustina nel frattempo, verrà a sapere dal medico che sta per morire e darà la notizia a Ursula. Genoveva intanto, farà portare via da casa sua il pesante baule in cui si presume abbia nascosto il cadavere di Marlen. Nel quartiere intanto, continuerà ad aggirarsi Cristobal, il quale si presenterà a casa di Alfredo conversando amabilmente con lui. Lolita invece, sarà certa di aver visto nei paraggi l'assassino di Samuel.

Questo e molto altro nelle prossime puntate di Una vita, in onda dal 27 luglio al 2 agosto prossimi su Canale 5. Su Mediaset Play invece, è possibile riveder gli episodi già trasmessi.