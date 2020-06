È da poco stata pubblicata la prima intervista da single di Belen Rodriguez: la rivista Chi ha raccolto lo sfogo della showgirl a qualche settimana dalla fine del matrimonio con Stefano De Martino. La donna non ha mai nominato direttamente l'ex marito, ma alcune dichiarazioni che ha fatto potrebbero essere interpretate come vere e proprie frecciatine al comportamento che lui ha assunto ultimamente nei suoi confronti.

Le prime parole di Belen dopo l'addio a Stefano

Le anticipazioni che sono state date ieri sull'intervista che Belen Rodriguez ha rilasciato a Chi, oggi sono state completate dalla pubblicazione dell'articolo interamente dedicato alla soubrette.

Anche se non è mai scesa nei particolari della separazione con Stefano, l'argentina ha confermato di essere single e pronta a tutto pur di portare avanti i valori nei quali crede.

"Io mantengo sempre le promesse, anche in amore. Non sono una che delude gli altri ma non ho scritto scema in fronte", ha fatto sapere la 35enne tramite le pagine della rivista di Gossip che per prima è riuscita a strapparle qualche dichiarazione esclusiva sulla sua vita privata.

Nel sottolineare la differenza che c'è secondo lei tra il suo modo di vedere l'amore e quello di tante altre persone, la presentatrice Mediaset potrebbe aver lanciato qualche frecciatina a De Martino, che l'ha lasciata per la seconda volta in pochi anni per ragioni ancora tutte da scoprire.

"Io non ho più pazienza e spazio per chi non usa il cuore", ha tuonato Belen probabilmente contro l'ormai ex marito.

Santiago unico amore di Belen Rodriguez

Un'altra affermazione di Belen che è possibile leggere sull'ultimo numero di Chi e che potrebbe essere interpretata come una stoccata a Stefano, è la seguente: "Io non voglio più soltanto dare, voglio anche avere".

Con queste parole è come se la Rodriguez avesse voluto criticare le modalità con le quali l'ex marito le è stato accanto in questi anni, modalità molto diverse rispetto a quelle che ha usato lei, che si reputa anche una persona buona e ricca di valori.

"Pensa ora quanti fidanzati avrò", ha scherzato l'argentina riferendosi ai tanti gossip che sicuramente circoleranno sul suo conto ora che è ufficiale la separazione da De Martino.

Se lo stilista Mattia col quale è stata vista spesso di recente è soltanto un caro amico (dichiaratamente omosessuale), è nel figlio Santiago che la showgirl riesce a trovare tutto l'amore che da qualche mese non riceve più da parte di un uomo.

Belen commenta la presunta gravidanza di Cecilia

Il giornalista di Chi che ha incontrato Belen a poche settimane dalla fine del rapporto con Stefano, non ha potuto non chiederle delucidazioni su un gossip che sta circolando da qualche giorno sul web.

Pare che Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser stiano per diventare genitori: questo almeno è quello che si è percepito dalle ultime dichiarazioni di Francesco Moser su un quarto nipotino in arrivo.

La presentatrice di Tu sì que vales, però, ha provato a smorzare le chiacchiere dicendo: "Sono solo ingrassati in quarantena".

Dopo aver smentito la gravidanza di sua sorella, la maggiore dei Rodriguez ha informato i curiosi che lei, a differenza di tutti gli altri membri della famiglia è dimagrita in questi mesi: "Sono tutti ingrassati un po', io ho perso sei chili".

Prima che qualcuno possa pensare che siano state le pene d'amore a far perdere così tanto peso a Belen, la rivista diretta da Alfonso Signorini specifica che è merito dello sport e cibo sano se la 35enne si è asciugata così tanto ultimamente. Come ha fatto notare Mara Venier a Domenica In, anche Stefano è dimagrito un bel po' durante la quarantena: lui ha addirittura parlato di 10 kg in meno in tv.