L'appuntamento con la soap opera turca DayDreamer - Le ali del sogno continua a riscuotere un grande successo dal punto di vista degli ascolti e intanto, nella settimana che va dal 6 all'11 luglio, ci saranno un bel po' di colpi di scena. Occhi puntati in particolar modo su Sanem, la quale apparirà sempre più in difficoltà sul posto di lavoro a causa della situazione che si è venuta a creare con Can, la quale ormai sembra essere diventata decisamente insostenibile e difficile da portare avanti.

DayDreamer, le anticipazioni 6-11 luglio: Sanem minaccia di licenziarsi

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di DayDreamer in onda dal 6 all'11 luglio su Canale 5, rivelano che Sanem non riuscirà più a sostenere la situazione che si è venuta a creare sul posto di lavoro e proprio per questo motivo decide di parlarne con Emre, minacciandolo di essere disposta a rassegnare le sue dimissioni e, come se non bastasse, dice anche di essere pronta a dire tutta la verità a Can.

In questo modo, quindi, Sanem scatenerebbe un vero e proprio putiferio che potrebbe causare non pochi problemi ad Emre.

Intanto Can scoprirà che la campagna che stanno portando avanti all'interno della sua agenzia, in realtà è stata ideata dalla stessa Sanem e seppur con poca convinzione, deciderà di coinvolgere la ragazza stessa all'interno di questo nuovo progetto.

Gli spoiler della nuova settimana di DayDreamer in onda su Canale 5, inoltre, rivelano che a quel punto Sanem deciderà di farsi coraggio e di confessare a Can tutta la verità.

Sanem vuole dire tutta la verità a Can

Sanem Intende dire a Can come stanno le cose, sia per quanto riguarda i suoi comportamenti, sia per il sentimento che ha capito di provare nei suoi confronti.

Un passo decisamente coraggioso che, tuttavia, verrà frenato da un inatteso ritorno. Nel momento in cui arriva a casa Divit, trova la fidanzata di Can, Polen, tornata senza alcun preavviso.

Occhi puntati anche su Nihat: le anticipazioni degli episodi di DayDreamer in onda dal 6 luglio in poi su Canale 5, rivelano che l'uomo comincerà ad essere molto stanco del suo ruolo di casalingo e proprio per questo motivo, in accordo con Muzzafer, deciderà di prendere in considerazione la possibilità di aprire un nuovo negozio di kofte vegane.

Sarà la scelta giusta per poter ripartire e tornare a lavorare?

Intanto per chi non avesse avuto modo di seguire gli episodi di DayDreamer trasmessi in queste settimane su Canale 5 può sempre rivedere gli episodi in replica streaming accedendo al sito web gratuito MediasetPlay, di cui è possibile poter scaricare anche l'applicazione omonima per tablet e cellulari.