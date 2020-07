Una nuova puntata di 'Daydreamer-Le ali del sogno' attende i fan nel pomeriggio di venerdì 31 luglio, nella quale la trama sarà incentrata sulla scelta della location per le riprese del nuovo spot pubblicitario ideato da Sanem. Intanto Leyla, dopo aver notato l'interesse sempre più crescente di Guliz per Osman, ne sarà gelosa, tanto da arrivare a minacciare la sua collega. Tra Can e Sanem, invece, i rapporti si faranno sempre più tesi, anche a causa della divergenza di opinioni nella scelta del quartiere perfetto per le riprese.

Anticipazioni Daydreamer del 31 luglio: Can e Sanem alla ricerca della location per lo spot

Secondo quanto riportano le anticipazioni sulla nuova puntata di Daydreamer, Can e Sanem saranno alla ricerca del quartiere perfetto per l'ambientazione della sceneggiatura ideata dalla sorella di Leyla. Tra i due i rapporti saranno sempre più tesi, anche perché avranno pareri discordanti sulla scelta della location. Tra di loro vi sarà anche un durissimo scontro che li porterà ad allontanarsi ulteriormente.

Leyla è gelosa di Osman e minaccia Guliz

Mentre Can e Sanem saranno alla ricerca del luogo in cui ambientare il nuovo spot pubblicitario, Deren sarà sconvolta dopo aver appreso che la sua nemica Aylin è diventata consulente della Fikri Harika, ottenendo anche un ufficio all'interno dell'azienda.

Tra le due i rapporti saranno sempre più tesi, sia sul set che fuori, e ciò potrebbe comportare non pochi problemi all'agenzia dei Divit. Leyla, intanto, sarà infastidita dall'interesse di Guliz per Osman e si scoprirà gelosa del ragazzo. Nel corso della puntata, Leyla arriverà addirittura a minacciare la sua collega pur di allontanarla da Osman.

Muzzafer vuole diventare famoso come Osman nella prossima puntata di Daydreamer

In attesa di capire se Guliz continuerà a corteggiare Osman, Muzaffer, dopo aver assistito al successo del fratello di Ayhan come modello, vorrà anch'egli diventare una star. Nel frattempo, dando uno sguardo alle anticipazioni sulle puntate in onda i prossimi giorni, Can e Sanem passeranno sempre più tempo insieme, dando modo ad Emre di notare la loro complicità.

Il fratello di Can avrà il timore che Sanem possa raccontargli la verità sul complotto ai danni dell'agenzia e studierà un modo per mettere i bastoni tra le ruote alla 'coppia' con l'aiuto della perfida Aylin. Quest'ultima, in occasione delle riprese del nuovo spot pubblicitario, non perderà occasione per indagare sul passato della sorella di Leyla, cercando qualche scheletro nell'armadio.

In attesa di ulteriori dettagli, si ricorda che il nuovo appuntamento con Daydreamer è per venerdì 31 luglio su Canale 5 a partire dalle 14:45.