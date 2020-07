Belen Rodriguez sarebbe di nuovo single. La showgirl argentina, al centro del Gossip per la sua vita privata, secondo il settimanale Chi avrebbe terminato la sua frequentazione con l'imprenditore Antinolfi. Con quest'ultimo, soltanto pochi giorni fa, la showgirl era stata paparazzata in Campania, fra Napoli e Capri. Attualmente Belen è in vacanza con il figlio e, in un servizio pubblicato su Chi in edicola dal 29 luglio, è stato descritto uno scambio di messaggi fra lei e l'attore Michele Morrone; infine sono state pubblicate le fotografie di un saluto in mare con l'ex di Diletta Leotta, Scardina.

Belen single: archiviato Antinolfi, si dedica a Santiago

Dopo la festa di compleanno di Gianmaria Antinolfi, la storia fra Belen e l'imprenditore sembrava stesse per decollare ma così non è stato. Rodriguez, secondo le ultime indiscrezioni lanciate da Chi, sarebbe di nuovo single. Belen ha deciso di dedicarsi solamente al suo amore più grande: il piccolo Santiago, avuto dalla relazione con Stefano De Martino. Nel magazine diretto da Alfonso Signorini è stata descritta l'estate della showgirl, in barca con gli amici e il figlio. Per la presentatrice è importante essere una brava mamma e la sua priorità è Santiago. Come riportato sul settimanale Chi, stare con Belen non sarebbe semplice: per via della sua esposizione mediatica continua e dei paparazzi, avere un uomo accanto per lei non sarebbe facile inoltre, al momento, Rodriguez non sta cercando un uomo.

Messaggi fra Belen e Michele Morrone e il saluto a Scardina

I rumors circolati nell'ultimo periodo vedono l'attore del momento Michele Morrone, divenuto famoso grazie al film per adulti polacco 365 giorni, corteggiare Belen. Rodriguez e Michele si sarebbero scambiati messaggi su Instagram e Michele sembrerebbe rispondere a pieno ai canoni estetici dell'argentina, ma al momento non ci sono dettagli in più su questa conoscenza.

Sempre sul settimanale diretto da Alfonso Signorini, sono state pubblicate delle fotografie della mamma di Santiago in barca alle Baleari con l'amico Mattia Ferrari, l'ex tronista Salvatore Angelucci e la compagna Alessandra. Durante le vacanze in mare, Belen ha incontrato, in una imbarcazione vicina, l'ex compagno di Diletta Leotta, Scardina e si sono salutati via mare.

La fine della relazione fra Belen e Stefano De Martino

La relazione fra Belen e Stefano De Martino è terminata da qualche mese e le motivazioni che hanno portato alla fine della loro storia d'amore non sono state rese note dai diretti interessati. Le voci circolate in rete nelle ultime settimane riguardavano una presunta storia fra il ballerino e Alessia Marcuzzi, ma il conduttore di Made in Sud ha smentito i pettegolezzi, dicendo di essere molto amico di Alessia e di suo marito Paolo. Per Rodriguez e Stefano, al momento, sembrerebbe quindi che la priorità nella loro vita sia il loro bambino Santiago. Non resta che attendere per vedere come si evolverà il rapporto fra Belen e De Martino e se ci dovesse essere una possibilità di un ritorno insieme.