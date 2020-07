Nuovo spazio dedicato alle notizie su Daydreamer - Le ali del sogno, la Serie TV trasmessa sull'emittente turca Gold Tv nel 2019 dove ha registrato ottimi ascolti. Gli spoiler delle prossime puntate in programma prossimamente su Canale 5 annunciano che Can Divit (Can Yaman) e Sanem Aydin (Demet Ozdemir) avranno un confronto all'interno di un ascensore. In questo frangente, il fotografo chiederà all'aspirante scrittrice di restare solo amici dopo averla perdonata per le sue bugie.

Daydreamer: Can lascia Sanem

Le anticipazioni di Daydreamer raccontano che Can prenderà una decisione sul suo futuro dopo aver scoperto gli intrighi organizzati alle sue spalle da Emre (Birand Tunca) con la complicità di Sanem.

Tutto inizierà quando l'aspirante scrittrice confesserà al fotografo di aver rubato il fascicolo rosso per conto di suo fratello in occasione del primo giorno alla Fikri Harika. In quell'occasione, il complice di Aylin aveva aiutato Nihat e Mevkibe a salvare il negozio di generi alimentari dal fallimento sborsando 40 mila lire. La rivelazione sconvolgerà Divit, che chiuderà la relazione con l'Aydin, in quanto impossibilitato a perdonarla. Infine, il giovane troncherà ogni rapporto con suo fratello minore dopo lo scandalo delle tangenti.

L'Aydin scopre che Emre e Aylin hanno formato una società

Prossimamente a Daydreamer, Sanem riuscirà a mettere le mani sulla cartellina rossa, dove avrà la conferma che Emre e Aylin avevano formato una società per ostacolare Can.

L'Aydin, a questo punto, cercherà di raccontare la verità dei fatti al fotografo, se il minore dei Divit non convincesse Leyla a rubare la documentazione. Ma ecco arrivare il colpo di scena: la giovane vinta dai sensi di colpa si recherà a informare della situazione il capo della Fikri Harika, che sconvolto ripudierà il fratello minore dopo averlo licenziato.

Can e Sanem accettano di restare solo amici

Successivamente, l'Aydin e l'ex fidanzato rimarranno intrappolati nell'ascensore dell'agenzia pubblicitaria dove avranno una violenta discussione. Durante la chiacchierata, Can concederà il perdono a Sanem per le bugie che gli ha raccontato in tutti questi mesi.

Non contento, il fotografo la allontanerà in quanto non se la sentirà più di averla al suo fianco come la sua fidanzata. L'aspirante scrittrice, a questo punto, sarà costretta ad accettare la decisione di Divit, se tutto non fosse destinato a prendere un'altra piega. Poco dopo, i due giovani raggiungeranno la villa dopo essere stati liberati da una guardia notturna. Alla fine, Can e Sanem trascorreranno la notte abbracciati nello stesso letto nonostante si siano promessi di restare solo amici.