Arrivano le nuove puntate inedite di Beautiful, che torna in onda sulla Cbs a partire dal 20 luglio dopo lo stop forzato. Le anticipazioni della soap opera raccontano che Bill travolgerà Steffy con la sua auto, facendola finire in ospedale. Qui la giovane Forrester vedrà cambiare per sempre la sua vita. Intanto, Wyatt scoprirà il segreto di Sally.

Per Flo le cose si metteranno male, visto che era stata proprio lei a intrufolarsi nella stanza della dottoressa che ha in cura Sally, affetta da una malattia incurabile. In realtà, si verrà a sapere che la giovane ha solo finto di essere affetta da una patologia nefasta per poter intenerire Wyatt e farlo tornare con lei.

Mentre Wyatt sarà alle prese con l'amara verità, Bill correrà contro il tempo per salvare Steffy, esanime dopo la caduta con la moto sull'asfalto da lui provocata. La povera Forrester si salverà?

Beautiful, pronte le nuove puntate americane: le ultime anticipazioni

Stando ai nuovi spoiler americani, Bill travolgerà Steffy con la sua auto, anche se non ne avrà di certo l'intenzione. L'incidente lo terrorizzerà ma, facendosi forza, andrà di corsa all'ospedale con la speranza che la giovane Forrester possa salvarsi.

Una volta arrivata in sala emergenza, i medici saranno chiari. Le sue condizioni sono gravi e sono necessarie cure immediate. A prendere il caso sarà il dottor John Finnegan, che farà di tutto per far rimettere la bella paziente.

Intanto, Ridge verrà a sapere dell'incidente e raggiungerà furioso Bill.

Forrester coglierà l'occasione per vendicarsi del suo rivale. Nelle puntate americane di Beautiful infatti, ha scoperto che tra lui e Brooke c'è stato un bacio appassionato. Ora che Steffy lotta tra la vita e la morte per colpa sua, di certo non starà a guardare.

Uno strano destino e una grossa bugia

Nelle nuove puntate di Beautiful che andranno in onda sulla Cbs a partire dal 20 luglio, Steffy si riprenderà grazie alle cure dell'affascinante medico. Tra i due ci sarà una forte attrazione: pare che Finnegan sia il nuovo amore che le farà perdere la testa, ora che Liam è tornato con Hope per crescere la piccola Beth dopo così tanta sofferenza.

Al contrario, Bill dovrà vedersela sia con la polizia che con la rabbia di Ridge, deciso a fargliela pagare. Non si esclude che il magnate della Spencer Creations possa finire dietro le sbarre, in quanto responsabile del tremendo incidente di Steffy. Le nuove anticipazioni della soap infine, svelano che Wyatt avrà modo di ripensare alla sua storia d'amore interrotta con Flo dopo aver scoperto che Sally lo ha ingannato fingendosi malata terminale. Tornerà sui suoi passi? Si saprà molto presto.