Il settimanale Chi torna ad occuparsi della vita privata di Belen Rodriguez. Dopo aver pubblicato per primo le foto dei baci che l'argentina si è scambiata con Gianmaria Antinolfi in vacanza, la rivista di Gossip ha provato a fare luce su questa storia intervistando una modella che dice di conoscere molto bene l'imprenditore. Dayane Mello ha fatto sapere che il napoletano le avrebbe detto molte bugie e che avrebbe scoperto dai giornali del flirt in corso tra lui e la showgirl.

Dayane Mello avvisa Belen Rodriguez

Domani, mercoledì 15 luglio, la rivista Chi pubblicherà un'intervista esclusiva ad una donna che sostiene di aver frequentato la nuova fiamma di Belen Rodriguez fino a pochissimo tempo fa.

Dayane Mello, conosciuta come modella ed ex concorrente di vari reality, ha reso pubblica la sua frequentazione di un paio di mesi con Gianmaria Antinolfi, il bel napoletano che la scorsa settimana è stato paparazzato in atteggiamenti affettuosi con la showgirl argentina.

La brasiliana, che pare abbia scoperto di questa conoscenza proprio dall'ultimo numero del giornale diretto da Alfonso Signorini, ci ha tenuto a raccontare: "Quando ho visto la copertina non ci potevo credere. Lui frequentava me e corteggiava Belen. Mi ha riempito di bugie". Ad anticipare alcuni passaggi dello sfogo dell'indossatrice, è stato Gabriele Parpiglia tramite il suo profilo Instagram. Il giornalista ha anche pubblicato una foto che documenta che il flirt tra Dayane e Gianmaria c'è stato davvero: i due si sono fatti immortalare abbracciati al lago non molto tempo fa.

Possibile nuova delusione d'amore per Belen

La Mello si è anche rivolta direttamente alla Rodriguez dicendole: "Apri gli occhi. Io lo frequentavo da circa un mese e mezzo". La bella modella ha anche raccontato a Chi che quando lui è stato paparazzato a cena a Milano con Belen, a lei aveva detto che era in città per un appuntamento di lavoro.

Dopo quel primo incontro serale con l'argentina, Dayane sostiene che Antinolfi abbia cambiato atteggiamento nei suoi confronti: "È diventato strano e mi ha mandato un sms per lasciarmi senza alcun preavviso".

Stando a questa ricostruzione, non si sarebbe stato nessun tradimento alla brasiliana perché Gianmaria avrebbe chiuso con lei prima di lasciarsi andare ad effusioni pubbliche con la conduttrice di Tu sì que vales.

"Ho capito che aveva il piede in due scarpe. E pensare che avevo anche conosciuto la sua famiglia", si legge ancora sul profilo Instagram di Gabriele Parpiglia. L'ex concorrente di Pechino Express e de L'isola dei Famosi, infine, ha precisato che ha deciso di parlare non perché stia soffrendo ma per avvisare Belen delle presunte ambizioni di popolarità di Antinolfi.

Antinolfi e Belen lontani dopo i baci a Capri

Prima che Chi pubblicasse l'intervista all'ultima ex di Gianmaria Antinolfi, l'attenzione degli amanti della cronaca rosa era già alta sull'imprenditore e sulla sua strana frequentazione con Belen. Dopo aver condiviso un romantico weekend tra Capri e Napoli, con tanto di baci alla luce del sole e sotto i flash dei paparazzi, sembra che la Rodriguez e l'imprenditore abbiano preso strade diverse.

Nell'ultima settimana, infatti, l'argentina si è divisa tra le registrazioni delle nuove puntate di Tu sì que vales (che tornerà su Canale 5 da metà settembre) a Roma e un breve fine settimana in Franciacorta con il figlio Santiago e l'amico Mattia Ferrari. Del bel 35enne che sembrava aver ridato il sorriso alla showgirl, invece, si sono perse le tracce e il tutto proprio mentre il settimanale di Signorini prova a mettere in guardia la presentatrice interpellando Dayane Mello.