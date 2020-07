I fan di Daydreamer - Le ali del sogno possono tirare un sospiro di sollievo. Dopo giorni di incertezze circa il destino della soap turca con protagonista Can Yaman e Demet Ozdemir, rispettivamente nei panni di Can Divit e Sanem Aydin è stata proprio Mediaset a dissipare ogni dubbio al riguardo. Le vicende degli amati attori continueranno a tenere compagnia ai telespettatori italiani anche nel mese di settembre.

Il destino di Daydreamer a partire da settembre

''La soap dei record Daydreamer continuerà nella sua attuale collocazione fino ai primi di settembre'', c'è scritto in un post pubblicato sul profilo Twitter attuale di Mediaset.

''Poi tornerà convivendo con Il Segreto, o alla fine di quest'ultimo'': così si conclude l'annuncio. Anche se non è ben chiaro in quale fascia oraria sarà trasmessa la soap turca, è allo stesso tempo certo che non verrà suddivisa in due stagioni, come accadde in passato per Cherry Season. Le puntate saranno trasmesse in un'unica soluzione. Uomini e Donne quindi, a metà settembre circa, ritroverà la sua collocazione abituale alle 14:50 circa.

D'altra parte, le puntate di Daydreamer sono 51 da due ore circa. In Italia, invece, gli episodi hanno un taglio da 45 minuti. Facendo un paio di calcoli era ovvio che il periodo estivo non sarebbe stato sufficiente per giungere alla conclusione. Molti sono ancora i fatti a cui i fan di Can e Sanem dovranno ancora assistere: alti e bassi nella loro storia d'amore, porteranno ad avere un intenso viaggio nei sentimenti e nelle vite degli amati protagonisti.

E non solo, anche gli altri personaggi che animano le puntate faranno un percorso collaterale molto intenso e altrettanto appassionante.

Il mese di settembre sarà pieno di appuntamenti per i telespettatori di Canale 5

Settembre sarà un mese molto ''caldo'' dal punto di vista dei sentimenti: il ritorno del dating show di Canale 5 riporterà sullo schermo le vicende di tronisti e di dame e cavalieri, e quindi verrà alla luce come sta proseguendo la relazione tra Gemma Galgani e Nicola Vivarelli. E allo stesso tempo, andrà in onda la stagione conclusiva de Il Segreto e il meraviglioso finale di Daydreamer.

Insomma per Canale 5 sarebbe stato davvero un peccato non cavalcare l'onda del grande successo che la soap sta ottenendo.

Infatti, Daydreamer in fatto di ascolti, sebbene si tratti del periodo estivo, ha raggiunto livelli molto alti. D'altra parte anche Bitter Sweet, che vedeva protagonista sempre Can Yaman, aveva fatto registrare livelli di share elevati.

La nuova soap con le sua storia tra tradizione turca e modernità, non ha deluso le aspettative anzi sta appassionando sempre di più il pubblico.