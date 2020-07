Continuano le vicende dei protagonisti della soap partenopea Un posto al sole. Le anticipazioni delle trame degli episodi che saranno trasmessi dal 3 al 7 agosto, rivelano che i telespettatori assisteranno a diverse novità. Niko si accorgerà che la sua futura moglie è turbata da qualcosa e intuirà che i suoi sentimenti verso di lui non sono più come un tempo. La donna farà di tutto per mettere da parte Eugenio e rassicurare il suo compagno. Per Mariella e Guido arriverà il momento della loro prima notte di nozze, ma non mancheranno imprevisti. Silvia comincerà a richiamare Michele e Rossella, colpevoli di non essere abbastanza attenti in casa.

Serena invece ripenserà con nostalgia ai suoi momenti con Filippo.

Marina e la sua dedizione al lavoro

Niko comincerà a percepire che Susanna non è più convinta di volersi sposare. La Giordano, decisa a dimostrare a tutti di essere all'altezza del suo nuovo ruolo, comincerà a dedicarsi in maniera ossessiva al lavoro. Fabrizio riuscirà a trovare la giusta modalità per poterle stare vicino. Per Guido e Mariella arriverà il momento di trascorrere la loro prima notte da sposati. Per loro però gli imprevisti saranno sempre in agguato, infatti riceveranno una visita del tutto inaspettata.

Una nuova missione per i coniugi Del Bue

Nonostante i suoi pensieri siano rivolti tutti a Eugenio, Susanna cercherà in tutti i modi di rassicurare Niko sull'autenticità dei suoi sentimenti.

Mariella e Guido decideranno di aiutare Sergio Massaro a farsi perdonare da sua moglie Bice, inconsapevoli del fatto che la cosa risulterà piuttosto complicata. Franco Boschi cancellerà per sbaglio una puntata del programma trash registrata da Giulia e per questo motivo la donna si arrabbierà parecchio.

Serena ripenserà a Filippo

Alberto e Patrizio avranno un duro scontro, Serena invece ricomincerà a pensare con nostalgia ai suoi momenti con Filippo proprio mentre quest'ultimo si accingerà a passare qualche giorno con Irene. Silvia, stanca del comportamento poco collaborativo di sua figlia e suo marito in casa, pretenderà una maggiore collaborazione da parte loro.

Susanna avrà una importante intuizione che permetterà al magistrato Nicotera di fare un notevole passo avanti nella sua inchiesta contro Tregara. Alberto Palladini, sempre più sotto pressione da parte del magistrato, farà una scoperta molto interessante. Patrizio confiderà le sue preocuppazioni sentimentali ad una persona non del tutto adatta. Irene invece comincerà a risentire della separazione dei suoi genitori; anche Filippo e Serena si mostreranno poco soddisfatti in merito alle loro ultime decisioni.