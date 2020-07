Sono ancora molti i momenti ad alta tensione che vivranno i telespettatori di Deadreamer - Le ali del sogno, come anticipano gli spoiler provenienti dalla Turchia.

Emre, oltre a diventare il protagonista di un'intensa storia d'amore con Leyla, finirà in ospedale dopo una furibonda lite con Can. Quest'ultimo, infatti, scoprirà gli intrighi del fratello minore e cercherà di farlo fuori dall'azienda, ma Emre tramerà ancora contro il fotografo, ottenendo le quote dell'agenzia pubblicitaria dalla madre Huma, grazie all'aiuto di Aylin. Dopo una grossa discussione con Can, Emre si metterà in macchina e, ancora sconvolto per quanto accaduto, avrà un grave incidente.

Can litiga con suo fratello

Le anticipazioni di DayDreamer - Le ali del sogno provenienti dalla Turchia si concentrano sul personaggio di Emre. Can, grazie a Leyla, scoprirà che il fratello ha fondato un'agenzia con Aylin per sottrargli clienti. Il fotografo non accetterà questo ulteriore inganno ai suoi danni , avendo già saputo degli intrighi messi in atto da Emre con l'aiuto dell'inconsapevole Sanem, e si confronterà con lui dicendoli che il loro legame non esiste più. A questo punto, Emre inizierà a nutrire dei sensi di colpa tanto da cercare un contatto con Leyla, seppure sia stata proprio lei a mettere in luce i suoi intrighi.

Aylin, sempre più contrariata, deciderà di contattare la madre dei due fratelli Divit: la ex di Emre si alleerà con la donna.

Infatti, quest'ultima, cederà le sue quote al figlio minore in modo tale che quest'ultimo possa amministrare l'agenzia pubblicitaria. Forte di questo potere acquisito, Emre andrà alla scampagnata che Can organizzerà con i dipendenti del'azienda a cui prenderà parte anche Sanem. Can però non sembrerà disposto ad ascoltare le parole del fratello.

Emre ha un brutto incidente d'auto

Can farà la voce grossa rifiutando ogni collaborazione con Emre, le cui quote, anche con la donazione della madre Huma, non sono sufficienti a fargli prendere il controllo dell'azienda. La lite, che avverrà davanti ai dipendenti, sconvolgerà Emre che si metterà alla guida della sua auto visibilmente innervosito.

Il Divit si schianterà con la sua auto e sarà necessario non solo il ricovero in ospedale ma anche un'operazione al collo per potergli salvare la vita.

Can, preoccupato per il fratello, deciderà di perdonarlo, anche grazie all'intervento di Sanem, e lo riaccoglie al suo fianco in azienda. Emre, però, una volta guarito dopo l'incidente, non smetterà di tramare contro Can. Aylin metterà ancora il suo zampino tra i due fratelli: Emre non smetterà di ardire dei subdoli piani contro Can.