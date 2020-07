Ha preso il via poco più di un mese fa, per la precisione il 10 giugno, la messa in onda di DayDreamer - Le ali del sogno. La soap turca con protagonisti Can Yaman (Can Devit) e Demet Ozdemir (Sanem Aydin) ha conquistato in pochissimo tempo il pubblico italiano ottenendo grandi risultati in fatto di ascolti. Ll'ultima indiscrezione riguardo la soap è stata lanciata da TvBlog: secondo il sito le puntate che vedono Can e Sanem impegnati a costruire la loro travagliata quanto intensa storia d'amore potrebbero essere trasmesse anche oltre il periodo estivo, ma non è chiaro quando Canale 5 deciderà di giocarsi questa carta vincente.

Quando andrà in onda il finale di DayDreamer?

Come accaduto negli anni passati per Cherry Seaseon e Bitter Sweet - Ingredienti d'amore, DayDreamer ha monopolizzato i pomeriggi estivi dei telespettatori, ma le sorti della soap sono ancora tutte da definire secondo un'indiscrezione riportata dal sito TvBlog. Infatti, sono all'incirca 150 gli episodi da 40 minuti ciascuno che la Rete Ammiraglia Mediaset ha ottenuto dai 51 iniziali della soap. E' chiaro dunque, facendo un paio di calcoli, che non sarà sufficiente l'estate per poter vedere il lieto fine tra Can e Sanem.

Se inizialmente si era pensato ad un primo periodo autunnale diviso tra Uomini e Donne e DayDreamer, successivamente è stata data la smentita.

Da metà settembre circa, sarà il dating show condotto da Maria De Filippi ad occupare il suo consueto posto nella programmazione pomeridiana alle 14.45 circa. Che fine farà quindi DayDreamer? Nulla ancora è stato detto al riguardo: non si sa se la soap verrà suddivisa in due parti come accaduto già per Cherry Season o se otterrà una collocazione diversa per non perdere l'attenzione del pubblico.

Le sorti della soap turca su Canale 5

Mentre in Italia presto i telespettatori assisteranno al fidanzamento di Can e Sanem, ancora è tutto da vedere il futuro dei protagonisti così come quello degli altri personaggi che animano con la loro verve l'estate 2020. Ciò che TvBlog afferma con certezza è che non sarà settembre il mese conclusivo di DayDreamer - Le ali del sogno, ma non è dato ancora sapere ai fan come si regolerà Mediaset.

La programmazione non è stata ancora definita quindi i telespettatori di DayDreamer possono attendere ogni colpo di scena al riguardo: non si può neanche escludere che venga raddoppiata la durata degli episodi. Le prossime settimane saranno decisive: ciò che è certo è che Can Yaman è ormai un certezza in fatto di ascolti. L'attore turco ha conquistato l'Italia che accoglie con entusiasmo ogni prodotto televisivo che lo vede protagonista.