Secondo le ultime anticipazioni della serie televisiva turca "DayDreamer - Le ali del sogno", nelle puntate che andranno in onda su Canale 5 da lunedì 20 a venerdì 24 luglio ci saranno molte novità e colpi di scena davvero sorprendenti. In particolare Sanem potrebbe perdere il lavoro, in quanto romperà accidentalmente la macchina fotografica del fotografo Can Divit. Dunque, la giovane si renderà protagonista dell'ennesimo disastro e rischierà seriamente il licenziamento. Infatti, anche in agenzia, tutti i colleghi di lavoro di Sanem saranno più convinti che mai che questa volta Can la licenzi per davvero.

I genitori di Sanem noteranno che la ragazza è perdutamente innamorata di Can

Osman debutterà brillantemente sulle scene come attore però gli imprevisti saranno dietro l'angolo, in quanto lo spot che verrà realizzato per la pubblicità di Orgatte si dovrà rifare completamente. In particolare, lo spot è stato reso inutilizzabile a causa di un guasto tecnico.

Proprio per questo motivo l'agenzia organizzerà tutti i preparativi per girarne uno nuovo e per facilitare la cosa, la troupe deciderà di pernottare nei pressi del set, così che il giorno successivo le riprese possano cominciare all'alba. Inoltre, durante le riprese del secondo spot, i genitori di Sanem si accorgeranno che la giovane protagonista è innamorata persa del fotografo Can e quindi saranno molto preoccupati da tutta la situazione.

Nihat e Mevkibe temeranno che Divit possa far soffrire la loro figlia e quindi cercheranno di escogitare un modo affinché questo non accada.

Osman accetterà il ruolo di modello

In seguito, Sanem si recherà alla grande festa organizzata nella villa di Can insieme a Guliz che però le rivelerà una alcune cose che la turberanno.

In particolare, la donna le farà sapere che presto Polen l'ex di Divit andrà a vivere a casa sua per sistemare le cose tra di loro. Guliz inoltre aggiungerà che i due sarebbero pronti a convolare a nozze.

Nel frattempo, Osman accetterà il ruolo di modello, mentre Sanem sarà protagonista di un gesto imbarazzante che provocherà l'ennesimo disastro.

Infatti, la giovane romperà accidentalmente la macchina fotografica di Can.

Poco dopo, la voce di quanto fatto da Sanem si diffonderà velocemente nell'agenzia e tra i colleghi della ragazza girerà la notizia che verrà licenziata.

Non ci resta che aspettare la messa in onda delle prossime puntate della serie tv DayDreamer per scoprire ulteriori novità. Intanto, per chi non avesse avuto la possibilità di vedere tutte le puntate durante la messa in onda televisiva, potrà recuperarle mediante la piattaforma gratuita di Mediaset play.