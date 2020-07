Secondo le ultime anticipazioni della soap opera turca DayDreamer-Le ali del sogno, nelle puntate che sono andate in onda in Turchia e che presto arriveranno in Italia su Canale 5, ci saranno importanti novità e colpi di scena davvero sorprendenti. In particolare, Can Divit e Sanem si lasceranno finalmente andare alla passione e si daranno il loro primo vero bacio.

Sanem e Polen si dichiareranno guerra

In particolare, nelle puntate che andranno in onda prossimamente sulle reti Mediaset, Sanem dichiarerà guerra a Polen, decisa più che mai a conquistare il fotografo. Infatti, la ragazza vorrà evitare che l'uomo che ama passi del tempo con la sua ex e così organizzerà una festa di compleanno per lei, in cui però gli imprevisti non mancheranno.

Durante il viaggio verso la villa dei Divit, Guliz racconterà a Sanem che Polen si trasferirà a casa di Can per sempre. Questa notizia inaspettata sarà una vera e propria botta al cuore per la giovane protagonista che era convinta di aver sconfitto la sua rivale in amore. Poco dopo però, si scoprirà che si tratterà di un equivoco che Can risolverà subito, in quanto vorrà coronare il suo sogno d'amore con la bella segretaria.

Can è l'Albatros che Sanem cercava

Intanto, Sanem dopo aver saputo la notizia di Polen, deciderà di non partecipare più alla festa che aveva organizzato e se ne andrà a teatro con Ceycey. Can però si accorgerà che la segretaria non c'è alla festa e chiederà spiegazioni a Guliz.

Quest'ultima informerà il suo capo di quanto raccontato poco prima in auto e a quel punto il fotografo lascerà la sua villa, nel bel mezzo della festa, per andare da Sanem. In particolare, l'uomo sarà più deciso che mai a rivelare tutta la verità alla donna, cioè che è lui l'Albatros che cercava.

Can e Sanem si baceranno

Il fotografo raggiungerà di corsa il teatro ancora vestito in modo elegante, in quanto era alla festa. Il ragazzo sarà più deciso che mai a rivelare la sua identità a Sanem e vorrà quindi mostrarsi in veste di Albatros.

Proprio per questo motivo, Can proverà a ricreare la stessa atmosfera del primo incontro con la ragazza.

Quest'ultima quando arriverà nel luogo in cui ha incontrato per la prima volta l'uomo che ama, si ritroverà il fotografo davanti. Subito dopo, i due si lasceranno andare alla passione e si baceranno. Infatti, la ragazza capirà subito che Can è l'Albatros che stava cercando.

Non ci resta che aspettare la messa in onda di queste puntate su Canale 5 per scoprire ulteriori novità sulla serie tv turca. Intanto, per chi volesse recuperare le puntate precedenti di DayDreamer potrà farlo, in qualsiasi momento, mediante la piattaforma gratuita di Mediaset play.