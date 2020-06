Secondo le ultime anticipazioni della soap opera turca "DayDreamer-Le ali del sogno", nelle puntate che andranno in onda da lunedì 6 a venerdì 10 luglio ci saranno tantissime novità davvero sorprendenti. In particolare, Sanem non sarà a suo agio per il tipo rapporto che si è venuto a creare con Can, quindi deciderà di affrontare Emre, gli dirà di volersi dimettere e gli chiederà di raccontare tutta la verità a suo fratello.

Resterà da vedere cosa succederà al fotografo e a Sanem negli episodi della prossima settimana e come evolverà il loro rapporto.

Sanem vorrebbe confessare i suoi sentimenti a Can

Nelle anticipazioni dal 3 al 10 luglio di DayDreamer Can scoprirà che Sanem è colei che ha pensato alla campagna, in realizzazione, dell'azienda. Proprio per questo motivo, il fotografo vorrà coinvolgere la ragazza nel gruppo di lavoro, quest'ultima accetterà ma non sarà felicissima della cosa.

Successivamente Sanem si recherà a casa di Can, in quanto vorrà confessargli i suoi strani comportamenti e i sentimenti che prova nei confronti dell'uomo ma le cose non andranno come aveva immaginato la ragazza. Infatti, nell'abitazione del fotografo, ci sarà la sua fidanzata Polen. Sanem rimarrà sorpresa e non dirà nulla.

Nihat vuole aprire un negozio di polpette vegane con Muzzafer e Osman

Più tardi verrà dato ampio spazio all'idea vincente di Sanem che Can e Levent (titolare di un'azienda di prodotti organici) useranno per pianificare la promozione dell'agenzia. Nel frattempo, ci sarà Nihat che sarà stufo di fare il casalingo e così proporrà a Muzzafer di aprire un negozio di kofte vegane (polpette vegane), cercando di coinvolgere anche Osman.

Queste dunque tutte le ultime anticipazioni sulle puntate della serie turca che andranno in onda la settimana prossima. Invece, da lunedì 29 giugno fino a venerdì 3 luglio andranno in onda su Canale 5 gli episodi fino al numero 18. Riassumendo, nelle puntate precedenti, abbiamo avuto modo di vedere che Sanem ha chiesto a Osman di essere il suo fidanzato per finta, mentre per colpa di Aylin Can verrà accusato di plagio.

Quest'ultimo verrà sospeso dall'associazione nazionale dei fotografi e verrà avvisato da Sanem che lo raggiungerà in un bosco, dove passeranno la notte.

Non ci resta che aspettare le prossime puntate per scoprire ulteriori novità sulla soap turca e capire se le cose miglioreranno o meno tra Sanem e Can. Intanto, per chi non avesse avuto l'opportunità di vedere tutti gli episodi di DayDreamer - Le ali del sogno durante la messa in onda, potrà sempre rivederli in qualsiasi momento, mediante la piattaforma gratuita di Mediaset Play.