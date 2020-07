Gli spettatori della soap opera turca DayDreamer - le ali del sogno, negli episodi in onda prossimamente, vedranno che una cena di famiglia a casa di Sanem (Demet Özdemir) e Leyla Aydin (Öznur Serçeler) avrà dei risvolti drammatici. In particolare la signora Mevkibe (Ozlem Tokaslan) durante i festeggiamenti del trentesimo anniversario di matrimonio con il marito Nihat (Berat Yenilmez), verrà portata in ospedale d’urgenza dopo aver rischiato il soffocamento. A prestare subito soccorso alla madre di Sanem sarà Can Divit (Can Yaman), quando la donna mangerà del cibo in cui era nascosto l’anello che il suo consorte voleva regalarle per sorprenderla.

DayDreamer, trame turche: Can vuole ufficializzare la sua relazione con Sanem

Le anticipazioni turche dei prossimi episodi della serie tv svelano che Can e Sanem decideranno di vivere il loro amore quando si renderanno conto di non poter stare distanti. Con il passare dei giorni il fotografo sceglierà di far sapere a Mevkibe e Nihat che lui e la loro figlia hanno intrapreso una relazione sentimentale, proprio quando i due coniugi festeggeranno il loro trentesimo anniversario. A cercare di mettere il bastone tra le ruote al primogenito di Aziz ci penserà la perfida Aylin: nonostante ciò Can riuscirà a farsi invitare a cena dai genitori della sua amata.

Nihat dopo aver discusso con la moglie - che temeva si fosse dimenticato del loro anniversario di nozze - farà il possibile per dimostrare alla consorte di essere romantico, scrivendole una poesia e nascondendo come sorpresa un anello dentro a una polpetta.

Muzzaffer infastidito, Mevbike ingerisce un anello

Il padre di Sanem e Leyla - proprio quando vorrà stupire la consorte - riceverà la visita improvvisa di Muzzaffer, che - accompagnato dalla madre Aysun - gli ribadirà ancora una volta di voler sposare Sanem. Lo spasimante di quest’ultima farà capire subito di non aver gradito la presenza di Can nella dimora della giovane e comincerà a chiedersi cosa abbia il fotografo di più di lui.

A questo punto la signora Mevkibe - parecchio turbata per la situazione - rischierà il soffocamento dopo aver ingerito l'anello insieme alle polpette. Ad accorrere in aiuto della madre di Sanem ci penserà Can: per fortuna la moglie di Nihat si salverà, ma dovrà sottoporsi a una piccola operazione. Questo inconveniente farà avvicinare ulteriormente Sanem e Can.

Intanto Emre e Aylin continueranno a tramare alle spalle della coppia e sembrano disposti a tutto per farla scoppiare.