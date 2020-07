Nuovo spazio dedicato a Daydreamer - Le ali del sogno, la Serie TV di grande successo delle reti Mediaset. Le trame fino al 17 luglio svelano che Deren interromperà un incontro molto ravvicinato tra il fratello di Emre, Can Divit e Sanem Aydin in riva al mare. Ceycey, invece, confesserà ad Ayhan di essersi innamorato di lei.

Daydreamer - Le ali del sogno, puntate 13-17 luglio: Sanem infastidita da Polen

Le anticipazioni di Daydreamer - Le ali del sogno, trasmesse da lunedì 13 a venerdì 17 luglio su Canale 5, raccontano che il signor Levant pianificherà con Can la campagna pubblicitaria della fabbrica dei prodotti biologici che dirige insieme alla madre Remide.

Sanem darà il suo contributo provvidenziale per la nuova pubblicità che sarà girata dalla Fikri Harika. A tal proposito, il fotografo, l'aspirante scrittrice, il manager e Polen si recheranno a fare una perlustrazione di alcuni nuovi stabili acquistati da Remide. La serata si rivelerà carica di imprevisti, in quanto l'Aydin sarà molto infastidita dalla presenza della modella che fingerà di provare degli interessi nei confronti di Levent facendo morire di gelosia Divit.

Intanto Aylin convincerà Can a cimentarsi in una promozione per una nota casa automobilista, ma in cambio pretenderà che lui le faccia un grande piacere. Nihat e Muzzafer, invece, avranno intenzione di aprire un negozio di polpette vegane, coinvolgendo nel progetto il macellaio.

Ma ecco che Osman sarà ingaggiato per partecipare allo spot dei prodotti biologici presso la Fikri Harika. Per questo motivo, Mevkibe prenderà il posto del giovane nel nuovo lavoro accanto a suo marito. Ben presto, la madre di Leyla si stancherà della collaborazione, tanto da voler restituire il negozio.

Can e l'Aydin stanno per baciarsi, Deren li ferma

Gli spoiler di Daydreamer in onda prossima settimana (13-17 luglio) su Canale 5, indicano che Leyla farà in modo che Osman si occupi del catering vegano durante le riprese della linea di prodotti organici. Il macellaio, a questo punto, chiederà aiuto a Muzzafer ed ai genitori di Sanem per preparare le pietanze.

Mevkibe accetterà con molto entusiasmo l'impresa in quanto vuole dimostrare ad Aysun di cucinare meglio di lei. Per questo motivo, la donna vorrà che Can confronti i suoi piatti con quelli preparati dalla sua rivale, tanto da essere imboccato dall'Aydin. Proprio questi ultimi appariranno sempre più coinvolti l'uno dall'altra, dandosi un bacio dopo un bagno al mare. Un gesto, che sarà interrotto da Deren, affranta dai problemi sorti all'agenzia pubblicitaria.

Polen vuole riprendersi il fratello di Emre

Can e tutti i dipendenti della Fikri Harika passeranno tutta la notte sul set dopo che i filmati delle registrazioni sono andati persi. In seguito, Divit e Sanem saranno trovati su un'amaca da Polen la mattina seguente.

La modella giurerà di riprendersi il fratello di Emre grazie alla complicità di Aylin. A tal proposito, la donna e l'Aydin si daranno battaglia senza esclusioni di colpi, mentre Muzzafer sarà invidioso delle attenzioni rivolte ad Osman. Ceycey, intanto, confesserà ad Ayhan di essere cotto di lei. Leyla crederà che ci sia qualcosa tra lei e Emre, mentre sua sorella organizzerà una festa di compleanno per Polen con l'intenzione di impedirle di restare sola con Can. Infine, l'aspirante scrittrice cucinerà delle polpette superlative per il fotografo.