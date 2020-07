Su Canale 5 prosegue l’appuntamento con la soap opera turca Daydreamer - Le ali del sogno, che in pochissimo tempo è riuscita a entrare nei cuori dei telespettatori italiani.

Nelle prossime imperdibili puntate si verificherà un colpo di scena tanto atteso, che ovviamente vedrà protagonisti Can Divit (Can Yaman) e Sanem Aydin (Demet Özdemir). Quest’ultima scoprirà l’identità di Albatros, l’uomo che è riuscito a conquistarla dopo averla baciata al buio per sbaglio. L’aspirante scrittrice avrà la certezza di aver trovato colui che l’ha fatta innamorare, ovvero il suo capo, poiché riconoscerà gli stessi abiti che indossava quella famosa sera.

Daydreamer, trame turche: Sanem turbata a causa del ritorno di Polen

Gli spoiler turchi relativi a ciò che succederà nei prossimi episodi della Serie TV in Italia dicono che si assisterà al ritorno di Polen: quest’ultima vorrà riconquistare a tutti i costi il fidanzato Can. La donna per far ricadere il proprio amato tra le sue braccia si servirà della complicità della perfida Aylin, ancora decisa a far fallire l’azienda dei Divit.

La presenza di Polen a Istanbul turberà parecchio Sanem, ma nonostante ciò la giovane farà il possibile per avere al proprio fianco il primogenito di Aziz per cui proverà dei forti sentimenti. Tutto comincerà quando Aydin arriverà a organizzare una festa di compleanno a sorpresa per la rivale in amore, per impedirle di trascorrere una giornata intera con il suo capo.

Can lascia la festa di compleanno della fidanzata, Aydin trova Albatros

Un nuovo imprevisto sarà dietro l’angolo visto che l’aspirante scrittrice non si presenterà al party di Polen, poiché crederà che la donna e Can siano intenzionati a convivere insieme. In realtà sarà Guliz a svelare a Sanem l’intenzione del fotografo, dicendole che Polen si è trasferita a casa del primogenito di Aziz.

A questo punto la sorella di Leyla totalmente sconvolta e delusa per quanto appreso, si recherà dall'amico Ceycey nella loggia del teatro in cui ha baciato il misterioso Albatros, e il figlio maggiore di Aziz non ci penserà due volte a raggiungerla. Il ribelle fotografo metterà piede nel luogo preciso in cui ha incontrato per la prima volta Sanem, con lo stesso smoking e le scarpe che aveva durante il 40° anniversario della Fikri Harika.

Can dopo essere sceso velocemente dall'auto dimostrerà alla sua dipendente di avere davanti a lei il suo Albatros, dandole un bacio appassionato.

Per finire Sanem dopo aver svelato il motivo della sua gioia ad Ayhan e Osman tornerà a non fidarsi di Can, mentre quest’ultimo invece sarà deciso a iniziare una relazione con la fanciulla. Il primogenito di Aziz avrà le idee ancora più chiare, nell'istante in cui Polen lo informerà della sua partenza.