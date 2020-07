Nuovi colpi di scena caratterizzeranno la soap opera Una vita in programmazione sulla rete ammiraglia Mediaset nel primo pomeriggio. Le anticipazioni spagnole delle puntate che il pubblico italiano vedrà prossimamente dicono che Genoveva Salmeron (Clara Garrido) si servirà del consorte, Alfredo Bryce (Eleazar Ortiz), per ridurre gli abitanti di Acacias 38 sul lastrico.

Per riuscire nel loro intento nel migliore dei modi i due coniugi tenderanno una vera e propria trappola ai cittadini convincendoli a fare degli investimenti in una banca americana.

Una vita, spoiler: i coniugi Bryce ingannano gli abitanti di Acacias 38

Nel corso degli episodi che verranno trasmessi su Canale 5 tra qualche settimana (già andati in onda in Spagna) gli abitanti di Acacias 38 verranno truffati. Tutto comincerà quando Genoveva si servirà del marito, Alfredo, per punire i residenti del quartiere colpevoli di non aver fatto nulla per evitare il decesso di Samuel Alday. La vedova di quest’ultimo, dopo essere tornata in paese, cercherà di convincere i vicini ad investire i loro risparmi in una banca americana gestita anche dal suo nuovo compagno. Bryce si prenderà gioco dei paesani visto che gli farà credere che riusciranno a triplicare i loro soldi. Non sospettando affatto delle cattive intenzioni dei due coniugi, Rosina e Liberto saranno i primi ad essere ingannati.

Genoveva e Alfredo riusciranno a coinvolgere anche Susana mentre Felicia e Josè Miguel, nonostante i numerosi debiti da saldare, chiederanno un prestito ad Alfredo.

La situazione sarà diversa per Antonito che, a causa della contrarietà del padre (Ramon), tenterà di vendere il patentino delle caffettiere per poter investire più soldi.

Il marito di Lolita si vedrà costretto a farsi dare un prestito da Bryce poiché il padre, prima di essere coinvolto in un incidente stradale, riuscirà a farlo desistere dal suo intento.

Il fallimento della banca americana, Genoveva continua a prendere in giro i vicini

Successivamente tutti i cittadini, speranzosi di migliorare le loro condizioni economiche, firmeranno dei documenti su richiesta di Alfredo per cedere tutto il denaro versato.

Il giorno seguente verrà diffusa una sconcertante notizia dato che dai giornali si apprenderà del fallimento della banca straniera avvenuto per colpa di alcuni investimenti andati male in nord Africa. I cittadini accuseranno Genoveva e Alfredo dopo aver compreso di essere stati truffati. Intanto Susana, Rosina e Felicia saranno incredule ed infuriate per l'accaduto. Il grosso imprevisto farà entrare in crisi due storiche coppie. Antonito faticherà a contenere la rabbia di Lolita mentre Liberto sarà ai ferri corti con la moglie. Bellita e Josè, anche se saranno affranti per quanto accaduto, non si allontaneranno.

A questo punto Genoveva, per non essere considerata una truffatrice, farà credere ai vicini che anche suo marito ha perso gran parte dei suoi risparmi e annuncerà che la banca nazionale di Spagna non ha permesso a quella americana di restituire tutti i soldi ai beneficiari.

Nel frattempo Rosina e Susana, furiose per essere state prese in giro, si ribelleranno ed organizzeranno una protesta per le strade di Acacias 38.