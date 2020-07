Continua a riservare numerosi colpi di scena al pubblico italiano la Serie TV turca intitolata DayDreamer - le ali del sogno. Le anticipazioni dell’episodio che verrà trasmesso sul piccolo schermo il 7 luglio 2020 dicono che Sanem Aydin (Demet Özdemir), dopo aver dato le dimissioni, rimetterà piede alla Fikri Harika per organizzare un’ultima campagna pubblicitaria. La giovane, quindi, sarà obbligata a lavorare di nuovo al fianco di Can Divit (Can Yaman), a cui ha detto tante bugie per colpa della spia Emre (Birand Tunca). Nello specifico, Sanem aiuterà il primogenito di Aziz a realizzare un progetto per un’azienda di pollame per mantenere la promessa fatta a Deren (Tuğçe Kumral).

DayDreamer, trama del 7/07: Sanem costretta a lavorare alla Fikri Harika

Nel corso della puntata della soap opera in programmazione su Canale 5 martedì 7 luglio 2020 a partire dalle ore 14:45, Sanem non potrà licenziarsi in modo definitivo dalla Fikri Harika. In particolare la giovane, dopo aver minacciato Emre di rivelare tutta la verità a suo fratello, non avrà altra scelta oltre a quella di collaborare in una campagna per un allevamento di polli. Per la precisione, Aydin dovrà portare al termine il nuovo lavoro dopo aver promesso alla direttrice creativa Deren che avrebbe riassunto brevemente la presentazione di un’azienda specializzata nel commercio delle uova.

Can coinvolge Aydin nel gruppo creativo

A questo punto, Ceyey e Deren convinceranno Aydin a tornare a lavorare nell’azienda pubblicitaria dei Divit. Il fratello di Emre, grazie a questo escamotage, starà di nuovo a stretto contatto con Sanem trascorrendo con la stessa un intero pomeriggio quando accetterà, suo malgrado, di coinvolgerla nel gruppo creativo.

L’aspirante scrittrice, proprio quando darà l’impressione di avere un’idea da presentare al cliente, arriverà ai ferri corti con il primogenito di Aziz. La giovane, non appena Can tenterà di avvicinarsi a lei, pur provando dei forti sentimenti, gli sottolineerà che non la rivedrà più nella sua agenzia a causa dei continui sensi di colpa.

Per terminare, dagli spoiler turchi si evince che un incontro con una donna abbastanza particolare potrebbe cambiare le sorti del complicato rapporto tra la sorella di Leyla e il misterioso Albatros. Si tratterà del capo dell’azienda di pollame che durante la riunione, oltre a comprendere che ad ideare la campagna pubblicitaria è stata Sanem, si accorgerà della complicità tra quest’ultima e Can. Nonostante siano sempre più attratti l'uno dall'altra, Aydin e il fotografo si allontaneranno nuovamente a causa delle loro incomprensioni.