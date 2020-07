L'attesa per i fan di Un posto al sole è finalmente finita, la soap più longeva della tv italiana, torna in onda a partire da lunedì 13 luglio. Contestualmente alla data di messa in onda sono arrivate anche le prime anticipazioni sulle nuove puntate di Upas che riprenderà da dove si era fermata. Le trame inerenti gli episodi in onda dal 13 al 17 luglio, rivelano che Susanna e Eugenio si ritroveranno coinvolti nell'attentato che il clan Tregara farà contro Avella mentre Serena prenderà una decisione molto importante che potrebbe cambiare una volta per tutte il rapporto con l'ormai ex marito Filippo.

Nel frattempo, Guido e Mariella parleranno con gli amici per comunicare loro chi sarà il testimone di nozze mentre Alberto sotto pressione deciderà di rivedere Clara. Infine, Eugenio e Viola avranno l'ennesima discussione in seguito all'attentato in cui il magistrato è rimasto coinvolto.

Upas, trame fino al 17 luglio: Eugenio e Susanna coinvolti in un attentato

Le trame Upas relative agli episodi in onda dal 13 al 17 luglio, rivelano che Serena e Filippo avranno l'ennesima discussione ed in seguito a ciò, la Cirillo farà una scelta importante che cambierà totalmente e per sempre il rapporto con l'ex consorte. Nel frattempo, Fabrizio Rosato, nervoso per i problemi al Pastificio e ai Cantieri, cercherà di ritrovare la serenità grazie a Marina.

Più tardi, i sicari di Mariano Tregara metteranno a segno un nuovo colpo tendendo un agguato a Gennaro Avella, ma purtroppo Eugenio e Susanna finiranno per rimanerne coinvolti, per fortuna senza conseguenze. Il magistrato, in seguito all'agguato, riuscirà finalmente a fare un passo in avanti per sgominare il clan Tregara.

Intanto, Alberto farà di tutto per potersi liberare dal gioco del pericoloso boss mentre Serena dovrà capire se è davvero pronta ad iniziare una relazione con Leonardo.

Upas, spoiler 13-17 luglio: il boss Tregara sfugge alla cattura

Gli spoiler Upas dal 13 al 17 luglio, ci raccontano che Eugenio dopo aver fatto passi avanti nella lotta contro il clan Tregara, darà inizio al blitz della polizia per sgominare l'intero clan e catturare il pericoloso boss, Mariano.

Quest'ultimo, però, riuscirà a fuggire all'arresto. Poco dopo, Serena e Leonardo, rientrati dalla mini vacanza in Sicilia, daranno inizio ad una nuova fase del loro rapporto. Quale sarà la reazione di Filippo? Nel frattempo, Guido e Mariella che si erano messi in un bel guaio proponendo a diversi amici di fare loro da testimoni al matrimonio, prenderanno finalmente una decisione e convocheranno tutti i candidati per comunicare loro chi hanno scelto.

Upas: Marina dovrà gestire la gelosia di Fabrizio

Nei nuovi episodi di Upas in onda da lunedì 13 luglio, vedremo Marina alle prese con la gelosia di Fabrizio, il quale mal sopporterà il ritorno di Roberto dal viaggio d'affari che aveva intrapreso tempo prima.

Intanto, Alberto sempre più sotto pressione a causa del legame con Tregara, deciderà di vedere nuovamente Clara, la quale aspetta un figlio da lui. Le tensioni tra Eugenio e Viola si acuiranno ancora di più in seguito all'attentato in cui il magistrato è stato coinvolto e ciò potrebbe aprire una crisi irreparabile tra i due. Infine, Mariella dopo aver conosciuto Addolorata deciderà di parlare agli amici del suo stravagante carattere.