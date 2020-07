Chicco Nalli, in arte Kikò, ha smentito i pettegolezzi di Gossip sul suo conto. Il parrucchiere romano ha dichiarato su Instagram che con Tina Cipollari non c'è in atto alcun ritorno di fiamma. Ma non è finita qui, perché l'ex concorrente del Grande Fratello se la sarebbe presa anche con chi ha messo in giro quella che ha definito una "fake news".

Kikò parla di 'finti gossip' su Instagram

Nelle scorse ore, il settimanale Di Più Tv ha riportato della fine della relazione tra Tina Cipollari e Vincenzo, un ristoratore di Firenze. Secondo la rivista di cronaca rosa, l'opinionista di Uomini e Donne avrebbe chiuso questa relazione per provare a ricucire il rapporto con il suo ex marito Kikò Nalli.

Indiscrezione smentita dal diretto interessato. Senza troppi giri di parole, l'ex concorrente del Grande Fratello ha dichiarato su Instagram: "Bugiardi, finti gossip per arrivare dove? Da nessuna parte". Lo sfogo di Chicco Nalli ha tirato in ballo anche il magazine che ha diffuso il pettegolezzo: "Non avete nulla da scrivere massa di falsi insignificanti".

Dunque, sembra proprio che il presunto riavvicinamento fra Tina Cipollari e Kikò menzionato da Di Più Tv non sia in atto. Nel frattempo, i fan di Nalli si stanno chiedendo come stia procedendo la sua relazione con Ambra Lombardo. Entrambi da tempo non si mostrano più insieme sui social. A quanto pare, sembra che il parrucchiere e la professoressa siciliana abbiano deciso di mantenere un profilo più basso.

Al contrario, invece, c'è chi sostiene che la coppia sia arrivata al capolinea. Tuttavia, dai due diretti interessati finora non è mai arrivata una conferma e nemmeno una smentita su questi rumors.

I motivi dell'addio tra Tina e Vincenzo

Sebbene Chicco Nalli abbia smentito subito il gossip sul suo conto, Di Più Tv ha comunque sostenuto che l'amore fra Tina Cipollari e Vincenzo sia finito.

La coppia avrebbe avuto dei problemi legati alla distanza. Tina Cipollari vive e lavora a Roma, mentre Vincenzo cura i suoi impegni professionali a Firenze. A lungo andare, la lontananza geografica li avrebbe spinti a prendere delle strade diverse.

Al momento Tina Cipollari ha scelto la via del silenzio al contrario di Chicco Nalli.

Sulla scia di quanto fatto dall'ex marito, non è da escludere che nelle prossime ore la vamp di Uomini e donne decida di fare chiarezza sui social network su ciò che sta accadendo nella sua vita sentimentale.