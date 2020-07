Nella puntata di Daydreamer - Le Ali del sogno che andrà in onda venerdì 24 luglio vedremo che Sanem rischierà il licenziamento. La donna romperà la macchina fotografica con cui è stato svolto tutto il lavoro di Can e in azienda non si farà altro che pensare che la donna verrà mandata via.

Nel frattempo, tra il fratello maggiore dei Divit e Aydin ci sarà un'intesa sempre maggiore. Durante l'ultimo episodio di questa settimana, inoltre, vedremo che la più adirata della complicità creatasi tra i due innamorati sarà Polen.

Daydreamer spoiler: Polen va via di casa dopo il bacio tra Can e Sanem

Venerdì 24 luglio 2020 andrà in onda una nuova puntata di Daydreamer - Le Ali del sogno.

L'appuntamento è, come sempre, su Canale 5, a partire dalle ore 15:45 circa. Nel corso di tale episodio assisteremo a un avvenimento molto sgradevole di cui si renderà protagonista Sanem. Quest'ultima sarà estremamente felice dopo il momento d'intimità trascorso con Can. I due, infatti, sono finalmente riusciti a scambiarsi un bacio appassionato. L'ex del fotografo sarà profondamente infastidita da tutta questa situazione, al punto che deciderà di andare via di casa. Sanem, intanto, dovrà fare i conti non soltanto con la gelosia di Polen, ma anche con quella di Deren.

Trama 24 luglio: nuova collaborazione tra le aziende Divit e Fikri

Quest'ultima, infatti, mostrerà un certo risentimento nei confronti di Aydin, al punto che la metterà in guardia.

L'azienda Divit, inoltre, si troverà a doversi cimentare in un nuovo progetto lavorativo assieme alla Fikri. Dopo lo spot pubblicitario finalizzato a promuovere i prodotti biologici dell'azienda, il nuovo progetto sarà incentrato su un altro video promozionale sull'Orgatte. Dato l'enorme successo raggiunto in occasione della prima collaborazione, anche in questo caso verrà scelto Osman come modello della nuova campagna.

Prima che si inizino a registrare le riprese, però, Sanem sarà vittima di una distrazione e finirà per rompere la preziosa macchina fotografica del suo capo.

Sanem rischia il licenziamento per aver rotto la fotocamera

Quando in azienda si spargerà la voce relativa a questo incidente, la maggior parte dei dipendenti comincerà a credere che i dirigenti della famiglia Divit provvederanno a licenziare immediatamente la colpevole di questo avvenimento.

Non ci resta che attendere le prossime puntate di Daydreamer per vedere se Can avrà davvero il coraggio di licenziare Sanem. Nelle puntate che andranno in onda prima di venerdì, vedremo che i due innamorati si troveranno finalmente a confessarsi i reciproci sentimenti e si scambieranno anche un bacio appassionato.