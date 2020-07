Secondo le ultime anticipazioni della soap opera americana Beautiful, nelle puntante che andranno in onda da lunedì 27 a venerdì 31 luglio su Canale 5 alle ore 13:40 ci saranno novità e alcuni colpi di scena. In particolare, Hope Logan stringerà Phoebe tra le sue braccia e la chiamerà Beth, come sua figlia che ritiene morta. La figlia di Brooke quindi non saprà ancora che quella bambina è in realtà la sua piccola.

Thomas vorrà versare qualcosa nel bicchiere di Liam

Steffy Forrester inviterà suo fratello Thomas e Hope a casa sua, però Liam Spencer non sarà molto felice di questa decisione della madre di sua figlia.

Infatti, il fratello di Wyatt non vorrà passare tutta la giornata con l'uomo che lo ha allontanato dalla figlia di Brooke. Nonostante ciò, Steffy inviterà il ragazzo a stare calmo e a godersi la giornata senza creare tensioni inutili.

Poco dopo però, avremo modo di vedere che i sospetti di Liam erano fondati, visto e considerato che lo stilista approfitterà dell'ospitalità della sorella per versare qualcosa nel bicchiere di Spencer. Intanto Liam dirà ad Hope di stare attenta a Forrester junior, in quanto è un uomo pericoloso e fuori controllo. Inoltre, il giovane sarà sempre più convinto che il fratello di Steffy abbia qualcosa da nascondere e non sia completamente sincero.

Hope chiamerà Phoebe come sua figlia Beth che ritiene morta

Nel frattempo Logan prenderà in braccio la piccola Phoebe e gli verrà spontaneo chiamarla Beth, come la figlia che è morta. Intanto, Wyatt Spencer sarà sempre più innamorato di Flo e le chiederà di andare a vivere insieme.

Poco dopo Thomas porterà a termine ciò che avrà pianificato: verserà qualcosa nel bicchiere di Liam.

Quest'ultimo berrà il suo drink e poi inizierà a comportarsi in un modo strano rispetto al solito. In particolare, l'uomo avrà degli atteggiamenti molto esuberanti nei confronti di Hope, che sarà molto sorpresa in un primo momento e successivamente sarà molto infastidita.

Shauna tornerà a Los Angeles

Intanto, Wyatt e Flo scopriranno che Shauna ha deciso di tornarsene a Los Angeles perché ha nostalgia di casa.

Invece, lo stilista dopo aver versato qualcosa nel drink di Liam, approfitterà dello strano atteggiamento che avrà l'uomo nei confronti di Hope, per insinuare nella mente della donna ancora altri dubbi sull'ex marito.

Non ci resta che aspettare la messa in onda delle prossime puntate della soap opera americana Beautiful per scoprire ulteriori novità. Intanto, chi volesse rivedere le precedenti puntate già andate in onda, potrà farlo in qualsiasi momento mediante la piattaforma gratuita di Mediaset play.