Le anticipazioni di DayDreamer annunciano che il rapporto tra Can e Sanem subirà un brutto scossone. Le trame delle puntate della soap opera turca, che andranno in onda da lunedì 27 a venerdì 31 luglio su Canale 5, rivelano che i due protagonisti lavoreranno insieme a un importante spot della Fikri Harika, ma finiranno inaspettatamente per scontrarsi.

Mentre Guliz perderà la testa per Osman suscitando la gelosia di Leyla, Emre non asseconderà la disperata richiesta di Sanem. Muzzafer, invidioso del successo del macellaio, cercherà di far vedere a tutti che vale più di lui ma riceverà una sgradita sorpresa.

Anticipazioni DayDreamer, trame fino al 31 luglio: una brutta sorpresa per Muzzafer

Le prossime puntate di DayDreamer promettono vari colpi di scena. Osman riscuoterà uno strepitoso successo come attore per le pubblicità. e Guliz finirà per perdere la testa per lui. Volendo dimostrare a tutti di essere migliore del macellaio, Muzzafer tenterà in tutti i modi di diventare un personaggio di spicco, ma finirà soltanto per ricevere una brutta sorpresa. Morsa dai sensi di colpa, Sanem implorerà Emre di recarsi insieme da Can per raccontare tutta la verità sull'accaduto.

Il giovane uomo d’affari, però, preferirà non assecondarla, poiché è convinto che suo fratello non li perdonerebbe mai. Il maggiore dei Divit, nel frattempo, lavorerà a stretto contatto con Sanem su un progetto pubblicitario che prevede una sceneggiatura scritta da qualcuno che si fa chiamare DayDreamer, ma Sanem preferirà non rivelargli che dietro a quel nome d'arte si nasconde proprio lei.

Aspro scontro tra Can e Sanem

Le anticipazioni della soap DayDreamerche riguardano le puntate trasmesse su Canale 5 da lunedì 27 a venerdì 31 luglio annunciano che i genitori di Sanem e Leyla cercheranno di togliersi il debito. Il signor Halil, però, non accetterà i soldi in quanto ha già preso accordi con la loro secondogenita.

Nel frattempo, i due protagonisti della soap turca si metteranno alla ricerca di un luogo adatto per le riprese della sceneggiatura scritta da DayDreamer.

A causa delle discordanze di idee, il maggiore dei Divit e Sanem finiranno per discutere in maniera pesante. Questo scontro si rivelerà molto doloroso per entrambi.

Oltre a loro, anche altri due personaggi della soap turca faranno fatica ad andare d’amore e d’accordo, si tratta di Deren e Aylin: entrambi si mostreranno estremamente riluttanti a collaborare insieme. Intanto Guliz continuerà a corteggiare spudoratamente Osman sotto gli occhi infastiditi di Leyla, la quale non nasconderà la sua gelosia per il macellaio.