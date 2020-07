Nel corso della puntata di mercoledì 8 luglio di Daydreamer, i telespettatori vedranno che Sanem sarà sempre più indispettita da Polen. La soap opera turca andrà in onda, come di consueto, a partire dalle ore 14:45 circa su Canale 5 e i colpi di scena non mancheranno.

In tale episodio Aydin sarà costretta a continuare a proseguire il suo lavoro al fianco di Can e questo creerà non pochi problemi. Inoltre, Emre e Aylin avranno un confronto molto acceso, da cui, però, usciranno con un accordo.

Spoiler 8 luglio Daydreamer: Sanem delusa da Can

Dopo essere andata a casa di Can per confessare i propri sentimenti, e aver scoperto che il giovane si trovava in compagnia di Polen, Sanem sarà davvero devastata dal dolore.

La fanciulla, però, non potrà fare altro che "ingoiare il rospo" e continuare a condurre la sua vita come se niente fosse.

A compromettere ulteriormente il suo stato d'animo ci penserà il progetto al quale sta lavorando, per cui deve continuare a stare accanto a Can. La presenza di Polen, inoltre, non farà che fomentare ancora di più la rabbia della ragazza. L'ex di Can, infatti, farà di tutto per riuscire a riconquistare l'uomo, sfoderando tutte le sue armi da seduttrice.

Sanem decide di 'arrendersi' dinanzi la bellezza di Polen

Sanem sarà molto gelosa, perché ormai ha compreso di nutrire qualcosa di molto forte nei confronti del suo capo. Allo stesso tempo, però, non potrà fare a meno di ammettere che la bellezza di Polen è davvero imbattibile, pertanto, ritenendo di non avere possibilità batterla su tale piano.

Sanem, quindi, deciderà di farsi da parte nella lotta alla conquista del cuore di Can. Quest'ultimo, intanto, sarà ignaro dei sentimenti che nutre la dipendente nei suoi confronti.

Su di un altro versante, invece, Emre avrà modo di parlare con Aylin e di prendere importanti decisioni sul loro futuro.

Emre e Aylin avranno un confronto e torneranno a stare insieme

Emre e Aylin non hanno attraversato momenti facili di recente, pertanto fra loro c'è la necessità di un confronto diretto. Il minore dei fratelli Divit deciderà di assecondare la richiesta della donna di parlare con lui. In un primo momento entrambi si lasceranno prendere dalle emozioni e daranno luogo a un conflitto verbale molto acceso.

Successivamente, però, gli animi si appianeranno, al punto che i due decideranno di mettere tutto da parte e di tornare a essere una coppia a tutti gli effetti. La differenza rispetto a prima, però, è che questa volta decideranno di fare tutto alla luce del sole, sotto gli occhi di tutti.