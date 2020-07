Lunedì 6 luglio andrà in onda una nuova puntata della soap opera turca DaydDeamer - Le Ali del sogno. Come di consueto, l'appuntamento è previsto alle ore 14:45 circa su Canale 5. In tale episodio vedremo che Sanem arriverà a prendere una decisione molto importante sulla sua carriera professionale.

La fanciulla, infatti, stanca delle tensioni che si sono verificate di recente in azienda, deciderà di lasciare il suo amato lavoro. Tale decisione, però, comprometterà anche la stabilità di Emre, il quale si troverà con le spalle al muro a causa delle minacce della ragazza.

Spoiler 6 luglio DayDreamer: Sanem si licenzia

Nel corso dell'episodio del 6 luglio di DayDreamer - Le Ali del sogno, vedremo che Sanem sarà sempre più in difficoltà nel gestire il rapporto con Can. Il loro legame diventerà sempre più complesso e la fanciulla inizierà a comprendere di nutrire qualcosa di importante per il suo capo. Proprio in virtù di tutte queste difficoltà, la ragazza si troverà a non riuscire più a gestire la situazione e quindi prenderà la decisione di licenziarsi. Quando Sanem andrà dal minore dei Divit per rassegnare le sue dimissioni, però, non si limiterà solamente a informare il capo della sua imminente decisione. La giovane protagonista, infatti, parlerà con tono minaccioso ad Emre e gli dirà di essere disposta a raccontare tutto quello che sa a suo fratello Can.

Emre messo con le spalle al muro da Sanem

Emre, quindi, si troverà con le spalle al muro e non saprà come comportarsi per svincolarsi da quest'incresciosa situazione. Nel frattempo, però, l'azienda di famiglia si troverà a fare i conti con un nuovo progetto ideato dalla Fikri Harika. L'iniziativa in questione sarà essenzialmente incentrata su di una campagna legata all'allevamento dei polli.

Sanem, dal canto suo, farà di tutto per cimentarsi in questa nuova avventura e trovare l'idea più brillante da presentare al cliente. Il suo intento e la sua motivazione, però, verranno spazzate via dal fotografo. Can assumerà un atteggiamento ostile nei suoi riguardi e finirà per far precipitare drasticamente le cose tra i due.

Cosa è andato in onda oggi 2 luglio

Intanto, fino alla puntata andata in onda oggi, giovedì 2 luglio, abbiamo visto che Sanem e Can hanno trascorso una notte insieme. Il più grande dei Divit, inoltre, ha provato a scagionarsi dalle accuse che pendono sul suo capo e ha affrontato la commissione disciplinare. Nonostante i suoi sforzi, però, la commissione lo ha sospeso. Questa decisione non sta facendo altro che acuire ulteriormente i senti di colpa del fratello Emre che ha lasciato la fidanzata Aylin, colpevole di aver danneggiato Can.