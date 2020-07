L'appuntamento con la soap opera Daydreamer - Le ali del sogno, si rinnova anche per la settimana che va dal 3 al 7 agosto 2020. Le anticipazioni rivelano che ci saranno delle novità importanti riguardanti il rapporto tra Can e Sanem, i quali finalmente potranno iniziare a vivere la loro storia alla luce del giorno ma non sanno che la perfida e astuta Aylin è sempre pronta a tenere in mano le redini della situazione, temendo che Sanem possa sbilanciarsi più di tanto e confessare tutta la scottante verità al fotografo.

Gli spoiler delle puntate di Daydreamer dal 3 al 7 agosto: Sanem gelosa delle modelle russe per lo spot

Nel dettaglio, le anticipazioni della prossima settimana di Daydreamer fino a venerdì 7 agosto rivelano che Can e Sanem cominceranno a fare le prime cose da innamorati a tutti gli effetti e questa vicinanza non piacerà per nulla ad Aylin. La donna, infatti, teme che tale rapporto possa indurre Sanem a vuotare il sacco e a confessare la verità a Can. Per questo motivo Aylin deciderà di mettere a punto un nuovo piano diabolico che avrà come obiettivo quello di screditare Sanem agli occhi del fotografo. Riuscirà nel suo intento?

Intanto Sanem, in piena notte, si recherà a casa di Osman e Ayhan: la ragazza è al settimo cielo per quello che è successo con Can e non vede l'ora di raccontarlo ai suoi amici.

Intanto, però, fervono i preparativi per la realizzazione del nuovo spot pubblicitario che è stato sceneggiato proprio da Sanem, la quale ricoprirà anche il ruolo di attrice.

Gli spoiler delle puntate di Daydreamer rivelano che nel momento in cui arriveranno sul set le bellissime modelle russe che prenderanno parte allo spot, Sanem comincerà a temere il confronto e per questo motivo farà sì che vengano rese impresentabili e alla fine farà recitare Deren, Ayhan e Aylin al loro posto.

Can va alla cena dei genitori di Sanem

Intanto i genitori di Sanem chiederanno alla figlia di stare lontana dal fotografo, perché sospettano che si sia intrattenuto con le modelle russe. Leyla, invece, sarà al settimo cielo nel momento in cui riceverà un invito a cena da parte di Emre, di cui è profondamente cotta.

Peccato, però, che il fine di questo invito non sia quello che la ragazza si aspettava e alla fine rimarrà delusa.

E poi ancora le anticipazioni di Daydreamer dal 3 al 7 agosto 2020 rivelano che i genitori di Sanem non sanno ancora della relazione della figlia con Can ma il fotografo vuole metterli al corrente della verità. E alla fine Can andrà anche a cena a casa di Nihat e Mevbike per festeggiare il loro anniversario di matrimonio. Nel corso della serata, però, ci sarà un imprevisto che scombussolerà un po' le carte in tavola. Di cosa si tratta? Lo scopriremo nei prossimi episodi con la soap opera di Canale 5.