Nuovo spazio dedicato alle notizie su Daydreamer - Le ali del sogno, la serie tv turca che ha conquistato i cuori di milioni di telespettatori italiani. Gli spoiler provenienti direttamente dalla Turchia indicano che Can Divit (Can Yaman) sarà protagonista di un gesto altruista. In particolar modo, il fotografo salverà l'ex fidanzata Sanem Aydin (Demet Ozdemir), caduta in un profondo burrone dopo una caccia al tesoro nel bosco.

Daydreamer: Sanem confessa i suoi patemi d'amore ad Ayhan

Sanem sarà protagonista di una brutta disavventura durante la trasferta dello staff della Fikri Harika. Le anticipazioni di Daydreamer in onda nelle prossime settimane su Canale 5 raccontano che tutto inizierà quando Can non riuscirà a perdonare il tradimento della sorella di Leyla e di Emre, rei di aver organizzato un sabotaggio contro l'agenzia pubblicitaria.

Per questo motivo, Divit deciderà di chiudere la storia appena iniziata con l'Aydin, se poi non trascorresse con lei una notte all'interno di un ascensore bloccato tra due piani dello stabile. Fortunatamente la figlia di Nihat non si arrenderà a perdere il fotografo, sperando che prima o poi possa sotterrare l'ascia di guerra e quindi rivalutare il loro rapporto. Per questo motivo, Sanem confesserà all'amica Ayhan i suoi patemi d'amore, invitandola a un incontro lavorativo.

L'Aydin precipita in un burrone, Can la salva

Le nuove trame di Daydreamer annunciano che Sanem rischierà di passare un brutto quarto d'ora, quando si avventurerà da sola nel bosco in occasione della caccia al tesoro organizzata dai partecipanti all'evento.

La figlia di Nihat, infatti, dimostrerà di non riconoscere più la strada di casa, tanto da precipitare in un burrone profondissimo dove prenderà un brutto colpo alla testa. Per tale ragione, l'Aydin perderà i sensi, non potendo così richiedere l'aiuto di nessuno per molte ore. Un allontanamento che preoccuperà moltissimo Can, che si metterà subito sulle sue tracce.

Successivamente il fotografo chiederà ad Enzo di aiutarlo nel ritrovamento dell'ex fidanzata. Fortunatamente, la battuta di ricerche avrà esito positivo, tanto che Can manderà l'italo-francese a recuperare alcune corde indispensabili per riportare Sanem in superficie. In questi momenti concitati, Divit si avventurerà nel precipizio per sincerarsi delle condizioni dell'Aydin, senza aspettare il ritorno di Fabbri.

Fortunatamente tutto si risolverà per il meglio, in quanto la figlia di Nihat riporterà solo un bernoccolo e una buona dose di spavento per il volo.

Deren gelosa di Divit

Nel contempo, Deren si dimostrerà molto gelosa dell'attenzione che Divit rivolge verso la dipendente. La donna, infatti, verserà dell'alcool in un succo di frutta con la chiara intensione di farla ubriacare e farle fare una pessima figura davanti a Can, a cui ha messo gli occhi addosso. Ma il piano si ritorcerà contro la direttrice creativa dell'agenzia, in quanto Sanem visibilmente alterata tenterà di baciare il fotografo dopo avergli confessato di amarlo.