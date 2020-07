Continua l'appuntamento con le novità sulla Serie TV turca Come Sorelle arrivata alla quarta puntata in onda il 29 luglio su Canale 5. Conosciuta in Turchia con il titolo originale 'Sevgili Gecmis', il prodotto sta collezionando un enorme successo sull'onda delle soap opera turche trasmesse in questi anni in Italia come Cherry Season - Le stagioni del cuore, Bitter Sweet - Ingredienti d'amore e Daydreamer - Le ali del sogno, attualmente in onda ogni giorno sulle reti Mediaset.

Gli spoiler del nuovo appuntamento raccontano che Cemal e la vera Cilem (Elifcan Ongurlar) decideranno di fare una visita a Ipek a Gunesli Bahce.

Infine Deren salverà il fratello da una brutta situazione, mentre Cahide troverà lavoro alla tenuta.

Come sorelle, quarta puntata del 29 luglio: Sinan offre dei soldi a Ipek

Le anticipazioni di Come sorelle inerenti alla quarta puntata in onda mercoledì 29 luglio in prima serata su Canale 5 annunciano importanti novità. Scendendo nel dettaglio, i telespettatori assisteranno alle conseguenze del terribile incendio divampato nei magazzini di olio per saldare i debiti della tenuta di Tekin. Per questo motivo, Ipek si recherà da suo zio Cemal per chiedergli una somma cospicua di denaro per aiutarla in questo delicato momento a superare la crisi finanziaria, in cui è piombata dopo la morte dello sposo.

Purtroppo la ragazza è all'oscuro che Cemal è il suo creditore. Per questo motivo Sinan (Seçkin Özdemir) offrirà alla cognata i suoi soldi messi da parte in segno di aiuto.

Cilem e Cemal si recano alla tenuta

Gli spoiler della quarta puntata di Come sorelle indicano che la dottoressa Deren (Melis Sezen) accetterà una somma di denaro dopo essersi presa la colpa al posto del fratello Aras.

Intanto Azra deciderà di fuggire dopo l'arrivo di Okan e i suoi scagnozzi a Gunesli Bahce. Ma ecco che la donna cambierà poco dopo idea, rifiutando l'aiuto di Mahir e consegnandosi nelle mani di Okan. Cahide (Ece Uslu) troverà lavoro alla tenuta dopo essere uscita di galera. L'arrivo della madre delle tre sorelle coinciderà nel giorno in cui la vera Cilem si recherà insieme a Cemal (Emre Kinay) a trovare Ipek (Sevda Erginci) alla sua tenuta.

Riassunto puntata precedente

Nella terza puntata in onda il 22 luglio sul canale del Biscione, Refik aiuterà Ipek a saldare la prima rata del debito contratto da Tekin prima del suo decesso. Purtroppo Cemal ordinerà ad alcuni suoi scagnozzi di bruciare tutto l'olio, che doveva essere venduto. Infine Azra e Cilem si incontreranno in un ristorante a Izmir.

In attesa di seguire la nuova puntata in tv, si ricorda che la prima stagione della serie può essere rivista in streaming sul sito 'Mediaset Play'.