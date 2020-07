Serena Enardu indirettamente è tornata a parlare dell'addio con Pacifico Settembre in arte Pago. La 43enne originaria di Cagliari, dopo avere attivato la funzione domande su Instagram ha spiegato che a volte ci si rende conto di non essere più felici al fianco di una persona. Inoltre, Serena si è domandata come mai la storia con il cantautore sia terminata nel peggiore dei modi.

Le riflessioni di Serena

Serena Enardu, dopo il suo compleanno, ha deciso di rispondere alle domande dei suoi fan. Con gli occhi lucidi, perché quando parla d'amore la 43enne si emoziona, ha lasciato intendere che la storia con Pago è giunta al capolinea perché entrambi hanno capito di avere una visione della vita completamente diversa.

L'ex tronista di Uomini e Donne ha esordito: "A volte ci si rende conto che non si è più felici". Enardu ha sottolineato che la felicità non è legata al fatto che uno dei due partner all'interno della coppia sia più cattivo rispetto all'altro. Semplicemente Serena è arrivata a raggiungere una nuova consapevolezza: "Si scopre di non essere compatibili". La giovane ha confidato ai suoi estimatori di avere sempre sognato un finale diverso per la relazione con Pago. La cagliaritana ha specificato che quando due persone decidono di chiudere la loro storia dovrebbero continuare ad avere dei rapporti civili: "Mi chiedo perché non si riesce più a lasciarsi in un modo delicato?" Serena ha dichiarato che non è possibile darsi la colpa a vicenda pur di dimostrare che uno è migliore dell'altro.

Per chi avesse dimenticato i trascorsi di Serena Enardu e Pago è bene fare un piccolo riassunto. I due avevano partecipato a Temptation Island perché erano in crisi dopo sette anni. Terminato il reality show di Canale 5 la coppia aveva deciso di abbandonare il programma separatamente. Successivamente, quando il cantautore sardo è entrato al Grande Fratello Vip, Enardu aveva chiesto al conduttore della quarta edizione di entrare nella casa più spiata d'Italia per riconquistare Settembre.

Le cose tra i due sembravano andare a gonfie vele, ma terminato il periodo di lockdown la coppia, dopo un brutto litigio, ha deciso di interrompere la relazione in modo definitivo.

Come sogna il futuro l'ex tronista

Serena Enardu e Pago non torneranno insieme. Al momento i due sembrano avere intrapreso due strade completamente differenti.

Per il futuro la 43enne originaria di Cagliari ha augurato a se stessa di trovare un nuovo amore, con la speranza di essere appagata al cento per cento. Qualora la sua nuova storia dovesse giungere al capolinea, Serena ha lasciato intendere che vobbe rimanere in buoni rapporti con il suo ex.